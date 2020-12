Kõik-ühes: sõtkub, vahustab, ribastab, viilutab, hakib ja valmistab mahla

Tänu rohkem kui 30 funktsioonile on teie võimalused piiramatud: saate valmistada eineid, leiba, kastmeid, jahvatatud kohvi, mahla ja palju muud. Kasutage kvaliteetseid ja multifunktsionaalseid lisatarvikuid, et tükeldada, püreestada ja hakkida koostisosasid (S-tera abil), või viilutage ja ribastage (kaks-ühes ketta abil). Vahet ei ole, mille isu teil täpselt on!