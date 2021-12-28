30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
850 W
30 funktsiooni
Kaks-ühes ketas
Sidrunipress ja veski
Meie võimas mootor saab hõlpsalt hakkama erinevate koostisosadega, nagu leivatainas, kõvad juurviljad, juust ja šokolaad. Lisaks suudab see kergesti ka viilutada ja ribastada.
PowerChop tehnoloogia on kombinatsioon lõiketera kujust, lõikenurgast ja sisemisest nõust, mis tagab parima hakkimistulemuse nii pehmete kui ka kõvade koostisosade puhul. See sobib ideaalselt ka püreede valmistamiseks või koogitaigna segamiseks!
Tänu rohkem kui 30 funktsioonile on teie võimalused piiramatud: saate valmistada eineid, leiba, kastmeid, jahvatatud kohvi, mahla ja palju muud. Kasutage kvaliteetseid ja multifunktsionaalseid lisatarvikuid, et tükeldada, püreestada ja hakkida koostisosasid (S-tera abil), või viilutage ja ribastage (kaks-ühes ketta abil). Vahet ei ole, mille isu teil täpselt on!
Auhinnad
4.4
5-st
22
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Spider777
28/12/2021
Україна
Компактний та функціональний
Задоволені даним виробом. Приємно здивував відносно низький рівень робочого шуму. Компактний корпус не займає багато місця у робочій зоні. Присоски замість стандартних ніжок - дуже корисна опція.
Positiivsed omadused
компактний, тихий, функціональний
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Simuran
30/10/2021
Україна
Виріб відмінний по функціях
По-перше: комбайн дуже компактний (що дуже важливо коли кухня не велика). По-друге: бездоганно виконує функції, блендера, м'ясорубки, подрібнювача и т.д. Дуже зручний, щвидкий та тихий в користуванні. Швидко та тоненько подрібнює капсуту, робить тісто (наприклад для пельменів) та взбиває паштет. Подрібнює ягоди до стану, такого собі, мусу чи желе - наприклад в малині подрібнюються всі кісточки і це стає справжньою повітряною смакотою. Також дуже зручно та швитко подрібнювати томати та горіхі, терти овочі та сир, робити смачні коктейлі. Що ще подобається це, гарна фіксація на поверхні столешниці та тиха робота комбайну. Для щвидкого та якісного приготування йжи - незамінні річ. Відчула справжню заботу про себе з появою на кухні цього гаджету! А ще, час який я витрачаю на кухонні справи відчутно скоротився. Всім раджу мати такого помічника!
Positiivsed omadused
Компактний, зручний, багатофункціональний
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Muchko.1984
26/10/2021
Україна
Хороший помічник для господині на кухні.
Доброго дня. Ми придбали з дружиною цей кухоний комбайн і він виправдав наші мрії та сподівання. Компактний, ефективний та багатофункціональний помічник на кухні. Все продумано до самих дрібниць. Якісна річ . Хороше поєднання ціни та якості товару.
Positiivsed omadused
Всім рекомендую)))
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн