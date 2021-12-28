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  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
  • Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi

Tootmine lõpetatud

Viva kollektsioonKompaktne köögikombain

HR7520/00

4.4
| (22) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet

1 auhind

Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi
Kui naudite tervislikku kodust toitu, siis naudite ka meie Philips Viva kollektsiooni kompaktset köögikombaini. Selle kollektsiooni loomisel oleme arvestanud hektilise elutempoga. Nii saate kiiresti valmistada suurepäraseid roogasid isegi rasketest koostisosadest.
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Suurepärased tulemused ka kõige raskemate koostisosadega

Tervislik kodune toit, piiramatult võimalusi

  • 850 W

  • 30 funktsiooni

  • Kaks-ühes ketas

  • Sidrunipress ja veski

Võimas 850 W mootor lihtsaks toiduvalmistamiseks

Meie võimas mootor saab hõlpsalt hakkama erinevate koostisosadega, nagu leivatainas, kõvad juurviljad, juust ja šokolaad. Lisaks suudab see kergesti ka viilutada ja ribastada.

PowerChop tehnoloogia tagab parimad hakkimistulemused

PowerChop tehnoloogia tagab parimad hakkimistulemused

PowerChop tehnoloogia on kombinatsioon lõiketera kujust, lõikenurgast ja sisemisest nõust, mis tagab parima hakkimistulemuse nii pehmete kui ka kõvade koostisosade puhul. See sobib ideaalselt ka püreede valmistamiseks või koogitaigna segamiseks!

Kõik-ühes: sõtkub, vahustab, ribastab, viilutab, hakib ja valmistab mahla

Tänu rohkem kui 30 funktsioonile on teie võimalused piiramatud: saate valmistada eineid, leiba, kastmeid, jahvatatud kohvi, mahla ja palju muud. Kasutage kvaliteetseid ja multifunktsionaalseid lisatarvikuid, et tükeldada, püreestada ja hakkida koostisosasid (S-tera abil), või viilutage ja ribastage (kaks-ühes ketta abil). Vahet ei ole, mille isu teil täpselt on!

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-1679621

Arvustused

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4.4

5-st

22

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

3
2

28/12/2021

Україна

Україна

Компактний та функціональний

Задоволені даним виробом. Приємно здивував відносно низький рівень робочого шуму. Компактний корпус не займає багато місця у робочій зоні. Присоски замість стандартних ніжок - дуже корисна опція.

Positiivsed omadused

компактний, тихий, функціональний

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

30/10/2021

Україна

Україна

Виріб відмінний по функціях

По-перше: комбайн дуже компактний (що дуже важливо коли кухня не велика). По-друге: бездоганно виконує функції, блендера, м'ясорубки, подрібнювача и т.д. Дуже зручний, щвидкий та тихий в користуванні. Швидко та тоненько подрібнює капсуту, робить тісто (наприклад для пельменів) та взбиває паштет. Подрібнює ягоди до стану, такого собі, мусу чи желе - наприклад в малині подрібнюються всі кісточки і це стає справжньою повітряною смакотою. Також дуже зручно та швитко подрібнювати томати та горіхі, терти овочі та сир, робити смачні коктейлі. Що ще подобається це, гарна фіксація на поверхні столешниці та тиха робота комбайну. Для щвидкого та якісного приготування йжи - незамінні річ. Відчула справжню заботу про себе з появою на кухні цього гаджету! А ще, час який я витрачаю на кухонні справи відчутно скоротився. Всім раджу мати такого помічника!

Positiivsed omadused

Компактний, зручний, багатофункціональний

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

26/10/2021

Україна

Україна

Хороший помічник для господині на кухні.

Доброго дня. Ми придбали з дружиною цей кухоний комбайн і він виправдав наші мрії та сподівання. Компактний, ефективний та багатофункціональний помічник на кухні. Все продумано до самих дрібниць. Якісна річ . Хороше поєднання ціни та якості товару.

Positiivsed omadused

Всім рекомендую)))

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.