HX4022/03
Essential Care tervete hammaste ja igemete jaoks
Saate lihtsalt liikuda käsihambaharjalt elektrilisele hambaharjale meie Philips Sonicare 2000 seeria hambaharjaga. Hambahari eemaldab kuni 3 korda rohkem hambakattu võrreldes käsihambaharjaga.Vaadake kõiki eeliseid
Saadaval:
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Selle elektrilise hambaharja komplektis on kaasas meie Intercare harjapea. Ülipikad harjased eemaldavad hammaste vahelt ja raskesti ligipääsetavetest kohtadest rohkem hambakattu.
Philips Sonicare’i hambaharjad puhastavad õrnalt, kuid tõhusalt teie hambaid ja igemeid kuni 31 000 harjaliigutusega. Sonicare Fluid Action toetab puhastamist, juhtides vedeliku hammaste vahele ja mööda igemejoont.
Nautige hambapesu kahe intsensiivsuse seadistusega. Valige Medium (keskmine) ja Low (nõrk) vahel. Olenemata sellest, kas soovite veidi tugevamat või õrna puhastust, see hambahari pakub teile mõlemat.
Sonicare’i easy-start-programm on mõeldud neile, kes alles alustavad elektrilise hambaharja kasutamist. Programm annab võimaluse esimese 14 kasutuskorra käigus harjamisjõudu õrnalt suurendada.
Saavutage parim harjamise aeg Sonicare'i puhastustaimeritega. Iga 30 sekundi järel annab BrushPacer märku järgmise suuosa puhastamiseks. Pärast kahte minutit annab SmartTimer märku, et teie seanss on lõppenud.
Ühe täislaadimisega saate hambaid regulaarselt harjata kuni 14 päeva, mis muudab igapäevarutiini mugavamaks.
