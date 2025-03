Jätkake parimal viisil harjamist BrushSync meeldetuletuste abil

Kas teadsite, et harjapeade efektiivsus väheneb kolme kuu möödudes? Hambaarstid soovitavad harjapead regulaarselt vahetada, mistõttu on Philips Sonicare’i hambaharjadel BrushSync tehnoloogia. See jälgib harjamise sagedust ja intensiivsust ning tuletab teile meelde, kui on aeg harjapead vahetada.