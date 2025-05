SmarTimer ja BrushPacer

Põhjalikuks hambapesuks kulub vaid kaks minutit. Meie BrushPacer funktsiooniga on võimalik hambapesu jagada osadeks, tagades veelgi tõhusama puhastamise. BrushPaceri lühike vibreerimise paus annab märku, et aeg on edasi liikuda järgmise osa juurde ning SmarTimer annab teile teada, kui kaks minutit on täis. Nautige säravamat naeratust!