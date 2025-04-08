Otsisõnad

    Philips Sonicare Sonicare Laetav hambahari

    HX7420/01

    Täiustatud hooldus tervemate igemete nimel***

    Parandab igal harjamiskorral igemetervist. Uue põlvkonna Sonicare’i tehnoloogia puhastab võimsalt, kuid õrnalt, ulatub ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse, tagab 7× tervemad igemed** ja eemaldab kuni 10× rohkem hambakattu*.

    Philips Sonicare Sonicare Laetav hambahari

    Täiustatud hooldus tervemate igemete nimel***

    Eemaldab õrnalt kuni 10× rohkem hambakattu*

    • Kuni 10 x rohkem hambakatu eemaldust*
    • Kuni 7× tervemad igemed**
    • Järgmise põlvkonna Sonicare’i tehnoloogia
    • Visuaalne surveandur
    • 4 hambapesurežiimi, 3 intensiivsusastet
    Kuni 7× tervemad igemed**

    Kuni 7× tervemad igemed**

    Parandage oma igemete tervist spetsiaalse disainiga G3 harjapeaga. Tänu harjaste paigutusele harjatakse igemepiiri ka siis, kui pesete lihtsalt hambaid. Tulemuseks on 7× tervemad igemed kahe nädalaga **. Harjapea painduvus aitab eemaldada kuni 10× rohkem hambakattu võrreldes käsihambaharjaga*.

    Järgmise põlvkonna Sonicare’i tehnoloogia

    Järgmise põlvkonna Sonicare’i tehnoloogia

    See elektriline hambahari kasutab meie järgmise põlvkonna Sonicare’i tehnoloogiat, mis pakub kõige usaldusväärsemat ja ühtlasemat harjamist, et saavutada iga kord ülim puhtus. Mootor reguleerib võimsust automaatselt, et jõudlus ei väheneks vähimalgi määral, kui jõuate raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. Nautige õrna ja tõhusat hammaste ja igemete puhastamist 62 000 harjaseliigutusega minutis. Sonicare Fluid Action suunab vedeliku sügavale hammaste vahele ja igemepiirile, et harjased saaksid tõhusalt puhastada.

    Aidake kaitsta oma igemeid meie surveanduriga

    Aidake kaitsta oma igemeid meie surveanduriga

    Sellel Sonicare’i elektrilisel hambaharjal on all valgusrõngas, mis annab õrnalt märku, kui vajutate liiga tugevalt. Kui see süttib, vähendage igemete kaitsmiseks survet.

    Valige oma ideaalne puhastuskogemus

    Valige oma ideaalne puhastuskogemus

    Tõhustage oma hambapesu 12 harjamisseade abil. Kui soovite pisut jõulisemalt või teatud eesmärgiga pesta, siis seda saab korraldada. Valikus on neli režiimi: Clean, Sensitive. Gum Health ja White. Igal režiimil on kolm intensiivsusastet.

    Harjamisandmed otse teie peopesas

    Harjamisandmed otse teie peopesas

    Saavutage oma suutervise ja -hügieeni eesmärgid Sonicare’i hambaharja ja rakendusega. Need kaks töötavad sujuvalt koos, et edastada teile harjamise, juhiseid, nõuandeid ja nippe ning kohandatud sisu. Üheskoos jõuate sihile.

    Võtke hambahari kaasa ja laadige seda kõikjal

    Võtke hambahari kaasa ja laadige seda kõikjal

    Meie reisivutlariga ja sellele sisseehitatud laadimisavaga saate oma seadet kõikjal laadida. Vutlar on ideaalne reisikaaslane, sest see on piisavalt tugev, et teie Sonicare’i hambaharja kaitsta, ja samas piisavalt kompaktne, et see ka väiksemasse kotti mahutada.

    Juhistega hambapesu

    Juhistega hambapesu

    Hallake puhastusaega Sonicare’i puhastustaimeritega. BrushPacer annab iga 20 sekundi järel märku, et puhastaksite järgmise suuosa. SmartTimer teatab 2 minuti möödudes, et hambapesu on läbi.

    Jätkake parimat harjamist harjapea vahetamise meeldetuletusega

    Jätkake parimat harjamist harjapea vahetamise meeldetuletusega

    Kas teadsite, et harjapeade efektiivsus väheneb kolme kuu möödudes? Hambaarstid soovitavad harjapead regulaarselt vahetada, mistõttu on Philips Sonicare’i hambaharjadel harjapea vahetamise meeldetuletus. See jälgib harjamise sagedust ja intensiivsust ning tuletab teile meelde, kui on aeg harjapead vahetada.

    21 päeva regulaarset harjamist

    21 päeva regulaarset harjamist

    Pärast aku täislaadimist saate hambaid regulaarselt harjata kuni 21 päeva, mis muudab igapäevarutiini mugavamaks.

    Tehnilisi andmeid

    • Intensiivsusi

      Kõrge
      Võimsama puhastamise jaoks
      Keskmine
      Igapäevaseks puhastamiseks
      Madal
      Tundlikele hammastele ja igemetele

    • Võimsus

      Pinge
      100–240 V

    • Tehnilised andmed

      Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani)
      21 päeva
      Aku
      Laetav
      Aku tüüp
      Liitiumioon
      Energiatarbimine
      Ooterežiim ilma ekraanita <0.5 W

    • Disain ja viimistlus

      Värv
      Valge

    • Hooldus

      Garantii
      Kaheaastane piiratud garantii

    • Ühilduvus

      Ühilduvus Androidiga
      Android-telefonid, millel on Bluetooth 4.0 või uuem versioon
      Bluetoothi juhtmevaba tehnoloogia
      Ühendatud harjamisrakendus
      Ühilduvus iOS-iga
      iPhone, millel on Bluetooth 4.0 või uuem versioon

    • Kergesti kasutatav

      Käepide
      Peenike, ergonoomiline disain
      Akunäidik
      Valgustatud ikoon näitab aku tööiga
      Käepideme ühilduvus
      Lihtsa klõpskinnitusega harjapead
      Reisivutlar
      Reisivutlar laadimiseks
      Taimer
      BrushPacer ja SmartTimer

    • Kaasasolevad tarvikud

      Käepide
      1 7100 laetav hambahari
      Harjapea
      1 G3 Premium Gum Care
      Reisivutlar
      1 reisivutlar laadimiseks
      Laadija
      1 USB-A laadija

    • Puhastusjõudlus

      Katu eemaldamine
      Kuni 10x tõhusam*
      Igemete tervis
      Kuni 7× tervemad igemed**
      Kiirus
      62 000 harjaliigutust minutis

    • Režiimid

      Puhastamine
      Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks
      Valge
      Pinnalt plekkide eemaldamine
      Tundlik
      Tundlikele hammastele ja igemetele
      Igemete tervis
      Igemete õrnaks masseerimiseks

    • Nutikate anduritega tehnoloogia

      Tagasiside jõulise harjamise kohta
      • Süttib lilla valgusrõngas
      • Vibreerimine ja pulseeriv heli
      Asendamise meeldetuletus
      BrushSync teavitab, kui peate hambaharjapead vahetama

    • Sonicare'i rakendus

      Jälgimine ja eduaruanded
      Jälgib harjamise mustreid aja jooksul, aidates teil suuhügieeni säilitada.

    Saage selle toote kohta tuge

    Leidke toote näpunäiteid, KKK-d, kasutusjuhendeid ning ohutus- ja vastavusteavet.
    Leidke varuosasid või lisatarvikuid

    Minge osade ja tarvikute juurde

    • raskesti ligipääsetavates kohtades võrreldes käsihambaharjaga 2 nädala jooksul
    • *režiimis Gum Health võrreldes käsihambaharja 2 nädala jooksul kasutamisega.
    • ** Võrreldes käsihambaharjaga

