HX7420/01
Täiustatud hooldus tervemate igemete nimel***
Parandab igal harjamiskorral igemetervist. Uue põlvkonna Sonicare’i tehnoloogia puhastab võimsalt, kuid õrnalt, ulatub ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse, tagab 7× tervemad igemed** ja eemaldab kuni 10× rohkem hambakattu*.Vaadake kõiki eeliseid
Parandage oma igemete tervist spetsiaalse disainiga G3 harjapeaga. Tänu harjaste paigutusele harjatakse igemepiiri ka siis, kui pesete lihtsalt hambaid. Tulemuseks on 7× tervemad igemed kahe nädalaga **. Harjapea painduvus aitab eemaldada kuni 10× rohkem hambakattu võrreldes käsihambaharjaga*.
See elektriline hambahari kasutab meie järgmise põlvkonna Sonicare’i tehnoloogiat, mis pakub kõige usaldusväärsemat ja ühtlasemat harjamist, et saavutada iga kord ülim puhtus. Mootor reguleerib võimsust automaatselt, et jõudlus ei väheneks vähimalgi määral, kui jõuate raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. Nautige õrna ja tõhusat hammaste ja igemete puhastamist 62 000 harjaseliigutusega minutis. Sonicare Fluid Action suunab vedeliku sügavale hammaste vahele ja igemepiirile, et harjased saaksid tõhusalt puhastada.
Sellel Sonicare’i elektrilisel hambaharjal on all valgusrõngas, mis annab õrnalt märku, kui vajutate liiga tugevalt. Kui see süttib, vähendage igemete kaitsmiseks survet.
Tõhustage oma hambapesu 12 harjamisseade abil. Kui soovite pisut jõulisemalt või teatud eesmärgiga pesta, siis seda saab korraldada. Valikus on neli režiimi: Clean, Sensitive. Gum Health ja White. Igal režiimil on kolm intensiivsusastet.
Saavutage oma suutervise ja -hügieeni eesmärgid Sonicare’i hambaharja ja rakendusega. Need kaks töötavad sujuvalt koos, et edastada teile harjamise, juhiseid, nõuandeid ja nippe ning kohandatud sisu. Üheskoos jõuate sihile.
Meie reisivutlariga ja sellele sisseehitatud laadimisavaga saate oma seadet kõikjal laadida. Vutlar on ideaalne reisikaaslane, sest see on piisavalt tugev, et teie Sonicare’i hambaharja kaitsta, ja samas piisavalt kompaktne, et see ka väiksemasse kotti mahutada.
Hallake puhastusaega Sonicare’i puhastustaimeritega. BrushPacer annab iga 20 sekundi järel märku, et puhastaksite järgmise suuosa. SmartTimer teatab 2 minuti möödudes, et hambapesu on läbi.
Kas teadsite, et harjapeade efektiivsus väheneb kolme kuu möödudes? Hambaarstid soovitavad harjapead regulaarselt vahetada, mistõttu on Philips Sonicare’i hambaharjadel harjapea vahetamise meeldetuletus. See jälgib harjamise sagedust ja intensiivsust ning tuletab teile meelde, kui on aeg harjapead vahetada.
Pärast aku täislaadimist saate hambaid regulaarselt harjata kuni 21 päeva, mis muudab igapäevarutiini mugavamaks.
Intensiivsusi
Võimsus
Tehnilised andmed
Disain ja viimistlus
Hooldus
Ühilduvus
Kergesti kasutatav
Kaasasolevad tarvikud
Puhastusjõudlus
Režiimid
Nutikate anduritega tehnoloogia
Sonicare'i rakendus
