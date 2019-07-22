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Tootmine lõpetatud
Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas
Kaks režiimi
6 kohandatavat seadistust
1 harjapea
See Philips Sonicare'i hambahari eemaldab kuni 100% rohkem plekke, et tagada ühe nädalaga valgemad hambad.
DiamondCleani hambaharjapeadel, mis on Philips Sonicare'i parim valgendav harjapea, on teemandikujulised keskmise jäikusega harjased, mis eemaldavad katu efektiivselt, kuid õrnalt. See Philips Sonicare'i elektriline hambahari on suurepärase puhastusvõimega ja tagab käsihambaharjaga võrreldes valgemad hambad.
Kaheminutiline puhastusrežiimi kasutamine tagab tipptasemel katueemalduse (hambaarstide soovitatud harjamisaeg). White režiim eemaldab hambapinnalt plekid, muudab hambad valgemaks ja poleerib hambaid. Eemaldab igapäevased, nt kohvi-, tee-, tubaka- ja punase veini plekid. Muudab hambad kahe tooni võrra valgemaks vaid kahe nädalaga.
4.7
5-st
249
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
virubon
22/07/2019
Latvija
Labs produkts
Ļoti labs produkts ikdienas lietošanai. Pēc katras lietošanas reizes tāda sajūta, ka esi bijis pie higienista. Rekomendēju!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HealthyWhite+ HX8911/01 Elektriskā zobu birste
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HealthyWhite+ HX8911/01 Elektriskā zobu birste
Mich
26/01/2017
Latvija
Kinnitatud ostja
Ilgs baterijas laiks, ērts lietošanā. Izskatās eleganti.
Vairāk par pašu tehnoloģiju prieks - zobu tīrīšana kopš Sonicare ir kaut kas pavisam cits, jauns, un to var aptvert tikai tad kad vismaz 2 ned. šo zobubirsti lieto. Tiešām jūtami uzlabojumi zobiem.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HealthyWhite+ HX8911/01 Elektriskā zobu birste
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HealthyWhite+ HX8911/01 Elektriskā zobu birste
Lenceg
23/03/2018
Lietuva
Tiesiog nuostabus, dantys tapo žymiai baltesni, sumažėjo akmenų/apnašų skaičius
Šis šepetėlis tikrai labai patiko, nusipirkau ir savo vyrui dovanų. Jis liko irgi patenkintas. Iki šiol naudodavomės įprastu šepetėliu. Bet pabandžius šį pereiti prie įprasto nesinori. Nes puikiai išvalomos dantų apnašos, taupomas laikas, ir apslankius pas odontologą kas manę labiausiai nustebino labai sumažėjo akmenų skaičius. Jų beveik nebuvo. Taip pat su juo labai taupoma dantų pasta. Jos reikia mažiau.
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See arvustus tehti tootele HealthyWhite+ HX8911/01 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HealthyWhite+ HX8911/01 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari
põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel puhastusrežiimis