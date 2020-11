DiamondCleani harjapea tagab parima valgendusvõime

DiamondCleani hambaharjapeadel, mis on Philips Sonicare'i parim valgendav harjapea, on teemandikujulised keskmise jäikusega harjased, mis eemaldavad katu efektiivselt, kuid õrnalt. See Philips Sonicare'i elektriline hambahari on suurepärase puhastusvõimega ja tagab käsihambaharjaga võrreldes valgemad hambad.