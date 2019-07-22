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Tootmine lõpetatud

Philips Sonicare HealthyWhite+Elektriline Sonic-hambahari

HX8911/01

4.7
| (249) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet
Eemaldab kuni 100% rohkem plekke ühe nädalaga*
Parandage igapäevaselt oma naeratust, loobumata plekke tekitavatest toitudest ja jookidest, mida armastate! Philips Sonicare'i valgendusrežiimiga laetav hambahari eemaldab tõestatult 100% rohkem plekke, tagades valgemad hambad vaid 1 nädalaga*.
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Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas

*võrreldes käsihambaharjaga

Eemaldab kuni 100% rohkem plekke ühe nädalaga*

  • Kaks režiimi

  • 6 kohandatavat seadistust

  • 1 harjapea

Eemaldab kuni 100% rohkem plekke kui käsihambahari*

Eemaldab kuni 100% rohkem plekke kui käsihambahari*

See Philips Sonicare'i hambahari eemaldab kuni 100% rohkem plekke, et tagada ühe nädalaga valgemad hambad.

DiamondCleani harjapea tagab parima valgendusvõime

DiamondCleani harjapea tagab parima valgendusvõime

DiamondCleani hambaharjapeadel, mis on Philips Sonicare'i parim valgendav harjapea, on teemandikujulised keskmise jäikusega harjased, mis eemaldavad katu efektiivselt, kuid õrnalt. See Philips Sonicare'i elektriline hambahari on suurepärase puhastusvõimega ja tagab käsihambaharjaga võrreldes valgemad hambad.

Režiim Clean & White: eemaldab tõestatult plekid

Režiim Clean & White: eemaldab tõestatult plekid

Kaheminutiline puhastusrežiimi kasutamine tagab tipptasemel katueemalduse (hambaarstide soovitatud harjamisaeg). White režiim eemaldab hambapinnalt plekid, muudab hambad valgemaks ja poleerib hambaid. Eemaldab igapäevased, nt kohvi-, tee-, tubaka- ja punase veini plekid. Muudab hambad kahe tooni võrra valgemaks vaid kahe nädalaga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

249

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

22/07/2019

Latvija

Latvija

Labs produkts

Ļoti labs produkts ikdienas lietošanai. Pēc katras lietošanas reizes tāda sajūta, ka esi bijis pie higienista. Rekomendēju!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HealthyWhite+ HX8911/01 Elektriskā zobu birste

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HealthyWhite+ HX8911/01 Elektriskā zobu birste

26/01/2017

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Ilgs baterijas laiks, ērts lietošanā. Izskatās eleganti.

Vairāk par pašu tehnoloģiju prieks - zobu tīrīšana kopš Sonicare ir kaut kas pavisam cits, jauns, un to var aptvert tikai tad kad vismaz 2 ned. šo zobubirsti lieto. Tiešām jūtami uzlabojumi zobiem.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HealthyWhite+ HX8911/01 Elektriskā zobu birste

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HealthyWhite+ HX8911/01 Elektriskā zobu birste

23/03/2018

Lietuva

Lietuva

Tiesiog nuostabus, dantys tapo žymiai baltesni, sumažėjo akmenų/apnašų skaičius

Šis šepetėlis tikrai labai patiko, nusipirkau ir savo vyrui dovanų. Jis liko irgi patenkintas. Iki šiol naudodavomės įprastu šepetėliu. Bet pabandžius šį pereiti prie įprasto nesinori. Nes puikiai išvalomos dantų apnašos, taupomas laikas, ir apslankius pas odontologą kas manę labiausiai nustebino labai sumažėjo akmenų skaičius. Jų beveik nebuvo. Taip pat su juo labai taupoma dantų pasta. Jos reikia mažiau.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HealthyWhite+ HX8911/01 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HealthyWhite+ HX8911/01 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

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Lahtiütlused

  1. Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari

  2. põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel puhastusrežiimis