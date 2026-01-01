Otsisõnad

    Philips Sonicare I InterCare Harjapead, kuuene komplekt

    HX9006/87

    Harjapea igapäevaseks puhastamiseks

    See Philips Sonicare’i Intercare hambaharjapea aitab eemaldada hammaste vahelt hambakattu. Igapäevaseks põhjalikuks puhastamiseks.

    Ulatub sügavamale hammaste vahele

    • Keskmise pehmusega
    • 70% biopõhine plast*
    Hambavahede ja raskesti ligipääsetavate kohtade süvapuhastus

    Meie Intercare harjapeas kasutatakse ülipikkasid harjaseid, mis eemaldavad hammaste vahelt ja raskesti ligipääsetavatest kohtadest kuni 3x rohkem hambakattu**.

    Sonicare Fluid Action

    Sonicare’i hambaharjad puhastavad õrnalt, kuid tõhusalt teie hambaid ja igemeid kuni 62 000 harjaliigutusega. Sonicare Fluid Action toetab puhastust, juhtides vedeliku hammaste ja igemejoone vahele.

    Kliiniliselt tõestatud tõhus suuhooldus

    Kõik Philips Sonicare’i hambaharjad on hoolikalt disainitud ja kliiniliselt testitud, et need vastaksid kõrgeimatele kvaliteedi-, ohutus- ja jõudlusstandarditele.

    Jätkake tõhusat suuhooldust BrushSync meeldetuletuste abil

    Kas teadsite, et harjapeade efektiivsus väheneb kolme kuu möödudes? Hambaarstid soovitavad harjapead regulaarselt vahetada, mistõttu on Philips Sonicare’i hambaharjadel BrushSync tehnoloogia. See jälgib harjamise sagedust ja intensiivsust ning tuletab teile meelde, kui on aeg harjapead vahetada.

    Sobib kõikidele Philips Sonicare’i käepidemetele

    See harjapea ühildub kõikide Philips Sonicare’i elektriliste hambaharjadega.**** Lihtsaks asendamiseks ja ka puhastamiseks paigaldage või eemaldage see.

    Toodetud 70% biopõhisest plastist

    Töötame selle nimel, et vähendada oma toodetes fossiilkütusest toodetud plasti kasutamist. Seetõttu on 70% selles harjapeas kasutatud plastist biopõhine.*

    Paberipõhine taaskasutatav pakend

    Kõik meie harjapead tarnitakse paberipõhises pakendis, mida saab taaskasutada.

    Tehnilisi andmeid

    • Disain ja viimistlus

      Harjaste jäikus
      Keskmise pehmusega
      Värv
      Valge
      Meeldetuletusharjased
      Sinine harjaste värv kulub
      Suurus
      Tavaline
      Nutikas harjapea tuvastus
      Jah

    • Ühilduvus

      Harjapeade süsteem
      Kinniklõpsatav
      Ei sobi järgmistele
      Philips One
      Ühilduvad hambaharjad
      Philips Sonicare

    • Kaasasolevad tarvikud

      Harjapead
      6 I Intercare

    • Kvaliteet ja tulemuslikkus

      Varuosad
      Iga kolme kuu tagant
      Testitud
      et tagada optimaalne kasutamine
      Eelised
      Katu eemaldamine

    • Harjapeas on kasutatud plastmassi vastavalt massibilansi meetodile
    • *võrreldes käsihambaharjaga
    • **V.a Philips One’i jaoks

