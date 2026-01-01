HX9006/87
Harjapea igapäevaseks puhastamiseks
See Philips Sonicare’i Intercare hambaharjapea aitab eemaldada hammaste vahelt hambakattu. Igapäevaseks põhjalikuks puhastamiseks.Vaadake kõiki eeliseid
Meie Intercare harjapeas kasutatakse ülipikkasid harjaseid, mis eemaldavad hammaste vahelt ja raskesti ligipääsetavatest kohtadest kuni 3x rohkem hambakattu**.
Sonicare’i hambaharjad puhastavad õrnalt, kuid tõhusalt teie hambaid ja igemeid kuni 62 000 harjaliigutusega. Sonicare Fluid Action toetab puhastust, juhtides vedeliku hammaste ja igemejoone vahele.
Kõik Philips Sonicare’i hambaharjad on hoolikalt disainitud ja kliiniliselt testitud, et need vastaksid kõrgeimatele kvaliteedi-, ohutus- ja jõudlusstandarditele.
Kas teadsite, et harjapeade efektiivsus väheneb kolme kuu möödudes? Hambaarstid soovitavad harjapead regulaarselt vahetada, mistõttu on Philips Sonicare’i hambaharjadel BrushSync tehnoloogia. See jälgib harjamise sagedust ja intensiivsust ning tuletab teile meelde, kui on aeg harjapead vahetada.
See harjapea ühildub kõikide Philips Sonicare’i elektriliste hambaharjadega.**** Lihtsaks asendamiseks ja ka puhastamiseks paigaldage või eemaldage see.
Töötame selle nimel, et vähendada oma toodetes fossiilkütusest toodetud plasti kasutamist. Seetõttu on 70% selles harjapeas kasutatud plastist biopõhine.*
Kõik meie harjapead tarnitakse paberipõhises pakendis, mida saab taaskasutada.
