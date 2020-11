Külgeklõpsatav disain, et hambaharjapea vahetamine oleks lihtne

Premium Plaque Controli, Premium White’i ja Premium Gum Care’i harjapea tuleb lihtsalt Philips Sonicare’i hambaharja käepideme külge klõpsata ja see ongi kindlalt paigas. Hambaharjapea vahetamine on lihtne – lihtsalt võtke see küljest. Meie klõpsatava disainiga harjapea hooldamine ja puhastamine on ülilihtne. Premium-harjapea sobib meie kõikide hambaharjade käepidemetele, erandiks on PowerUp Battery ja Essence.