Annab teile märku, kui vajutate liiga tugevalt

Te ei pruugi liiga tugevasti harjamist ise märgata, kuid FlexCare Platinum märkab seda kindlasti. Liiga tugevasti harjates hakkab käepide õrnalt pulseerima. Selle meeldetuletuse eesmärk on avaldatavat jõudu vähendada ja lasta harjapeal töö ära teha. Seitse inimest kümnest leidsid, et see funktsioon aitas neil hambaid paremini harjama õppida.