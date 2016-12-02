TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Erakordne puhtus ka hammaste vahel
  • Erakordne puhtus ka hammaste vahel
  • Erakordne puhtus ka hammaste vahel
  • Erakordne puhtus ka hammaste vahel
  • Erakordne puhtus ka hammaste vahel
  • Erakordne puhtus ka hammaste vahel
  • Erakordne puhtus ka hammaste vahel
  • Erakordne puhtus ka hammaste vahel
  • Erakordne puhtus ka hammaste vahel
  • Erakordne puhtus ka hammaste vahel

Tootmine lõpetatud

Philips Sonicare FlexCare PlatinumElektriline Sonic-hambahari

HX9112/02

4.8
| (65) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet

1 auhind

Erakordne puhtus ka hammaste vahel
Üheksa ainulaadse harjamisrežiimi, tundliku surveanduri ja täiustatud harjapeatehnoloogiaga Philips Sonicare FlexCare Platinum elektriline hambahari on samm edasi traditsioonilisest hambakatu eemaldamisest, et tagada hammaste täiuslik puhtus ja igemete parem tervis.
Kuva kõik eelised
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation [master-dcc2cb6d120c4b58b968b28400b191a1] [com-mig]

Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas

Eemaldab hammaste vahelt kuni seitse korda rohkem kattu*

Erakordne puhtus ka hammaste vahel

  • Kolm režiimi, kolm tugevust

  • Kaks harjapead

  • Surveanduriga

Eemaldab tänu InterCare’i harjapeale* kuni 7× rohkem kattu

Eemaldab tänu InterCare’i harjapeale* kuni 7× rohkem kattu

Klõpsake külge meie InterCare’i harjapea ja parandage igemete tervist kõigest kahe nädalaga. Eriti pikad harjased aitavad tervemate igemete saamiseks raskesti ligipääsetavatest kohtadest ja hammaste vahelt rohkem kattu eemaldada.

Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga

Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga

Meie FlexCare’i optimaalse puhastamise tulemusena muutuvad igemed 2 nädalaga tervemaks. Kuna igemepiirilt eemaldatakse käsihambaharjaga võrreldes kuni seitse korda rohkem kattu, muutub teie naeratus ilusamaks.

Valige 3 režiimi ja 3 intensiivsuse seadistuse vahel

Valige 3 režiimi ja 3 intensiivsuse seadistuse vahel

FlexCare Platinumiga kogete ülimat puhtust. Meie 3 intensiivsuse seadistust tagavad ülima puhtuse, samas kui 3 režiimi vastavad teie erivajadustele: puhastusrežiim tagab silmapaistva igapäevase puhtuse, valgendamisrežiim eemaldab hammaste pinnalt plekid ja sügavpuhastusrežiim tagab suurepärase igapäevase värskuse.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Award image AWARD-961264

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

65

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

3

02/12/2016

Polska

Polska

polecam produkt

Bateria wystarcza na wiele dni pracy. Wodoszczelna obudowa

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial

05/10/2016

Polska

Polska

NAJLEPSZA Z NAJLEPSZYCH

NAJLEPSZA SZCZOTECZKA JAKĄ DO TEJ PORY MIAŁAM.ZĘBY NAPRAWDĘ CZYSTE.BARDZO PRZYDATNA PRZY APARACIE ORTODONTYCZNYM

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

17/02/2015

Polska

Polska

idealna ... w trosce o zdrowy usmiech :)

Skutecznie i bardzo dokładnie czyści wszystkie przestrzenie miedzy zębowe jak i same ząbki, które już po pierwszym użyciu są dużo bardziej wyczyszczone niż tradycyjna szczoteczką. Niezwykłe i długotrwałe uczucie świeżości i czystości jamy ustnej. Przy pierwszym jej użyciu bardzo łaskocze ale już przy kolejnych nie ma tego wrażenia. Szczerze ja polecam bo ja już jej nie zamienię na nic innego do czyszczenia i dania o zdrowy i czysty uśmiech :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FlexCare Platinum HX9112/02 Szczoteczka soniczna

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel puhastusrežiimis

  2. Võrreldes ainult käsi-hambaharjaga harjamisega