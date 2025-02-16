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Toiduvalmistusaken
Tehnoloogia RapidAir Plus
16 küpsetusfunktsiooni ühes seadmes
Aja ja energia säästmiseks
Patenteeritud ainulaadse tähekujulise struktuuriga tehnoloogia RapidAir Plus paneb kuuma õhu kiiremini ümber toidu ja läbi selle ringlema, tagades ühtlase küpsemise nii seest kui väljast hõrgu koduse toidu jaoks 30% kiiremini*
Lõpetage mõistatamine. Saate toidu valmimist vaadata ja näha, kui see on täiuslikult küps. Loodud stiilseks toiduvalmistamiseks.
Kuni 40% liigset rasva tilgub toidult maha ja tulemuseks on tervislikumad ja maitserohked road***. Korv hoiab toidu valmimise ajal alusele kogunenud rasvast eraldi.
4.9
5-st
7
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Martinka_k
16/02/2025
Česká republika
Super fritéza
Líbí se mi intuitivní ovládání a praktické přednastavené programy, které zjednodušují přípravu pokrmů. Skvělým doplňkem je mobilní aplikace s množstvím receptů a funkcí upozornění na promíchání jídla. Oceňuji také snadnou údržbu – odnímatelné části lze bez problémů mýt v myčce. A průhledné okénko? Perfektní detail, díky kterému mám vždy přehled o tom, jak se jídlo uvnitř připravuje, aniž bych musel fritézu otevírat.
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See arvustus tehti tootele 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
Katy Č.
16/02/2025
Česká republika
Fritéza s pěkným designem
Fritéza se je opravdu ozdobou mé kuchyně. Z počátku jsem se bála ovládání, ale vše je tak intuitivní, dotykový displej je příjemný a v kombinaci s aplikací HomeID je vše tak snadné. Najdu tam recepty včetně postupu, jak na to. To je přesně pro mě, šetří mi čas a nervy. Úplně první jsem zkoušela připravit řízky, měla jsem je hotové za 12 minut, byly šťavnaté a křupavé. Za mě skvělá volba, jak dětem dopřát jejich oblíbená jídla zdravěji. Koš se čísti snadno, jednoduše se opláchne pod vodou. Tento výrobek se jeví jako kvalitně zpracovaný, jsem moc spokojená.
Positiivsed omadused
Pěkný design, kvalitní provedení, aplikace s recepty
Negatiivsed omadused
Zatím nic
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See arvustus tehti tootele 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
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See arvustus tehti tootele 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
call_me_luciii
15/02/2025
Česká republika
Perfektní jídla
Philips 3000 Series je spolehlivý pomocník do kuchyně. Už téměř nepoužívám nic jiného k vaření. Své oblíbené jídla si nyní můžu udělat ve zdravější verzi a musím říct, že třeba lepší hranolky jsem nejedla. Maso je šťavnaté, sladké výborné... Navíc technologie RapidAir Plus zajišťuje rychlé a rovnoměrné propečení. Fritéza má zabudované sklo, přes které se můžete dívat, jak se jídlo vevnitř krásně propéká bez nutnosti ji otevřít. Oceňuji košík, které bezvadně odděluje tuk. V aplikaci HomeID najdete opravdu spoustu skvělých receptů. Velikost je tak akorát, má objem 4,2 l a díky tomu, že se dají části fritézy oddělit, tak se i snadno čistí a lze ty části vložit do myčky. Já mohu tuto horkovzdušnou fritézu jedině doporučit.
Positiivsed omadused
Kvalitní, rovnoměrně se v něm jídlo propéká, designový, má sledovací okénko, má odnímatelné části, které lze vložit do myčky, několik programů, praktický košík
Negatiivsed omadused
zabírá dost místa
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See arvustus tehti tootele 3000 Series NA322/00 Airfryer 4,2 l
Võrreldes tavalises fritüüris valmistatud friikartulitega
vs Philips Airfryerid tehnoloogiaga RapidAir
Kanakoib: kuni 40% vähem rasva kui toorelt
Retseptide arv võib riigiti erineda
Protsendid, mis põhinevad ettevõttesisestel laborimõõtmistel seadme Philips Airfryer puhul; küpsetades ühe kanafilee (õhkfritüüri seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) või lõhefilee (õhkfritüüri seadistus 200 °C ilma eelsoojenduseta), võrreldes A-klassi ahju kasutamisega. Täpsed protsendid võivad erineda olenevalt tootest.
MetrixLabi test Philipsi 3000 seeria Airfryeri 30 olemasoleva kasutajaga, juuli 2024