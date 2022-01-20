Temperatuuriseadistusi ei ole vaja

Hoidke oma iganädalases triikimisrutiinis aega kokku. Te ei pea enam pesu eelnevalt sorteerima, temperatuuri muutma ega triikraua kuumenemist või jahtumist ootama. Tänu OptimalTEMP-i tehnoloogiale saate triikida nii teksariiet kui ka siidi ilma temperatuuri reguleerimata. Kõik toimib automaatselt ja kiiresti.