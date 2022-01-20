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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Max rõhk 7,5 bar
Kuni 480 g võimas auruvoog
Eemaldatav 1,8 l veepaak
Kandmislukk
Isegi rööpräheldes või tähelepanu hajumisel on põletusjäljed välistatud. Tänu OptimalTEMP-i tehnoloogiale saame lubada, et see triikimissüsteem ei jäta triigitavale materjalile kunagi põletusjälgi. Võite selle isegi triikimislaual oleva riideeseme peale seisma jätta. Mitte ühtegi põletusjälge ega läiget. Garanteeritud.
Hoidke oma iganädalases triikimisrutiinis aega kokku. Te ei pea enam pesu eelnevalt sorteerima, temperatuuri muutma ega triikraua kuumenemist või jahtumist ootama. Tänu OptimalTEMP-i tehnoloogiale saate triikida nii teksariiet kui ka siidi ilma temperatuuri reguleerimata. Kõik toimib automaatselt ja kiiresti.
Kangekaelsete kortsude korral usaldage pidevat auruvoogu, mis teeb raske töö teie eest. Vaadake, kuidas eriti jõuline aur eemaldab kortsud just siis, kui seda vajate. See sobib ideaalselt ka vertikaalseks aurutamiseks, et rõivaesemeid ja kardinaid värskendada.
Auhinnad
5.0
5-st
43
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
asdqas
20/01/2022
Україна
найкращий парогенератор це Philips
до цьго в мене був Perfect Care Aqwa 14 року дуже задоволеній роботою. В новому цьому утюг легенький пари більше шланг гарячіший в роботі. Працює трохи тихіше. Краще филипса немає. Ідеальний в роботі і перфекто прасування
Positiivsed omadused
бездоганний в роботі
Negatiivsed omadused
немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор
Злой покупатель
08/11/2021
Україна
Гладить удобно
В целом парогенератор очень хорошо справляется со своими функциями, из плюсов это ,что не надо выставлять температуру, из минусов если не пользовался дня два (стоит без воды) то первый пар идёт с ржавчиной
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор
МСД@
02/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Бързо, лесно и удобно.
Отговаря на всички параметри за бързо и качествено гладене.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия PerfectCare 7000 PSG7024/20 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия PerfectCare 7000 PSG7024/20 Ютия с парогенератор
kuni 30% energiasääst standardi IEC 603311 kohaselt, võrreldes FastCare Compactiga maksimaalse temperatuuri juures