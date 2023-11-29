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  • Triikraud, mis kohandab aurukoguse vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab aurukoguse vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab aurukoguse vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab aurukoguse vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab aurukoguse vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab aurukoguse vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab aurukoguse vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab aurukoguse vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab aurukoguse vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab aurukoguse vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab aurukoguse vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab aurukoguse vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab aurukoguse vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab aurukoguse vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab aurukoguse vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab aurukoguse vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab aurukoguse vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab aurukoguse vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab aurukoguse vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab aurukoguse vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab aurukoguse vastavalt triikimise kiirusele
  • Triikraud, mis kohandab aurukoguse vastavalt triikimise kiirusele

PerfectCare 8000Aurugeneraator

PSG8130/80

4.9
| (28) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Triikraud, mis kohandab aurukoguse vastavalt triikimise kiirusele
PerfectCare 8000 Series meie uue liikumisanduri tehnoloogiaga pakub lihtsat triikimiskogemust ja võimaldab automaatse auruvooga vertikaalset ja horisontaalset triikimist. Veelgi kiiremate tulemuste saavutamiseks kohandab kiirrežiim nõutava auru koguse teie triikimise kiiruse alusel.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Lihtne triikimine. Kiired tulemused.

Triikraud, mis kohandab aurukoguse vastavalt triikimise kiirusele

  • Kiirrežiim

  • Nutikas automaatne aur

  • Põletusjäljed on välistatud*

  • Ülikerge triikraud

Kohandab auru vastavalt triikimise kiirusele

Kohandab auru vastavalt triikimise kiirusele

Triikige kiiremini, kasutades kiirrežiimi. Teie triikraud kohandab automaatselt ideaalse auru koguse teie triikimise kiirusele.

Triikige mugavalt automaatse aurutöötlusega

Triikige mugavalt automaatse aurutöötlusega

Triikige kiiresti ja minimaalse jõupingutusega tänu uuele liikumisanduri tehnoloogiale, mis tuvastab triikraua liigutamise ja väljastab seejärel automaatselt auru

Uuendatud liikumisandur lihtsaks vertikaalseks kasutamiseks

Uuendatud liikumisandur lihtsaks vertikaalseks kasutamiseks

Tänu uuele liikumisanduri tehnoloogiale, mis tuvastab teie liigutused igas suunas, rippuvate riiete, kardinate ja voodipesu automaatseks aurutamiseks.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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4.9

5-st

28

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2

29/11/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlična i vrlo praktična pegla

Iako sam imala već jednu parnu peglu staru 13 godina mislila sam da i ove nove rade po istom principu. No ova pegla je nadmašila moja očekivanja. Opravdala je i to što je skuplja od ostalih. Ja za početak koristim destiliranu vodu. Ova pegla ima automatsko prepoznavanje tkanine i para se sama regulira. uopće nemate tipku za to. Imate samo tipku na glačalu hoćete li vertikalno ili horizontalno peglanje.

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04/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod, iznad svih očekivanja!

Izvrsna parna postaja s izrazito snažnim udarom pare pred kojim jako pogužvana pamučna tkanina u jednom potezu biva ispeglana, doslovno kao na Philips-ovom reklamnom videu. Lijepog je dizajna, djeluje moćno, dobro "sjedi" u ruci, lagano klizi. Posebno mi se sviđa jer se ne treba prilagođavati temperatura tipu tkanine koji se pegla, isprobano na zavjesama! Inače ne volim peglati, no sad se zaista veselim peglanju. Idući put isprobavam okomito glačanje.

Positiivsed omadused

Ne treba prilagođavati temperaturu, izrazito snažna para s mogućnosti regulacije (automatski mlaz pare, ispuštanje pare prilagođeno brzini glačanja te mogućnost isključivanja pare kod vlažne odjeće).

Negatiivsed omadused

Nemam nikakvih zamjerki.

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22/11/2021

Hrvatska

Hrvatska

Izvrsno glačanje

Jednostavno rukovanje i izvrsni rezultati. Odličan tlak pare. Svaka preporuka za proizvod.

Positiivsed omadused

Tlak pare, okomito glačanje, brzo zagrijavanje, elegantan dizajn, dodatne opcije kod glačanja

Negatiivsed omadused

Malo viša cijena od prosjeka

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Kehtib kõikide triigitavate kangaste puhul