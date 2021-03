Ülikerge triikrauaga on vertikaalselt aurutamine kerge

Triikraud on äärmiselt kerge ja seda on väga mugav kasutada ning üle rõivaste libistada, koormus randmele on seetõttu väiksem. Tänu vaid 800 g kaalule on seda kerge kasutada ka kardinate ja riidepuul rippuvate rõivaste vertikaalselt aurutamiseks.