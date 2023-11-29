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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Kiirrežiim
Nutikas automaatne aur
Põletusjäljed on välistatud*
Ülikerge triikraud
Triikige kiiremini, kasutades kiirrežiimi. Teie triikraud kohandab automaatselt ideaalse auru koguse teie triikimise kiirusele.
Triikige kiiresti ja minimaalse jõupingutusega tänu uuele liikumisanduri tehnoloogiale, mis tuvastab triikraua liigutamise ja väljastab seejärel automaatselt auru
Tänu uuele liikumisanduri tehnoloogiale, mis tuvastab teie liigutused igas suunas, rippuvate riiete, kardinate ja voodipesu automaatseks aurutamiseks.
Auhinnad
4.9
5-st
28
Auhinnad
100%
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Dorisita
29/11/2023
Hrvatska
Odlična i vrlo praktična pegla
Iako sam imala već jednu parnu peglu staru 13 godina mislila sam da i ove nove rade po istom principu. No ova pegla je nadmašila moja očekivanja. Opravdala je i to što je skuplja od ostalih. Ja za početak koristim destiliranu vodu. Ova pegla ima automatsko prepoznavanje tkanine i para se sama regulira. uopće nemate tipku za to. Imate samo tipku na glačalu hoćete li vertikalno ili horizontalno peglanje.
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yuca02
04/12/2021
Hrvatska
Kampaania osa
Odličan proizvod, iznad svih očekivanja!
Izvrsna parna postaja s izrazito snažnim udarom pare pred kojim jako pogužvana pamučna tkanina u jednom potezu biva ispeglana, doslovno kao na Philips-ovom reklamnom videu. Lijepog je dizajna, djeluje moćno, dobro "sjedi" u ruci, lagano klizi. Posebno mi se sviđa jer se ne treba prilagođavati temperatura tipu tkanine koji se pegla, isprobano na zavjesama! Inače ne volim peglati, no sad se zaista veselim peglanju. Idući put isprobavam okomito glačanje.
Positiivsed omadused
Ne treba prilagođavati temperaturu, izrazito snažna para s mogućnosti regulacije (automatski mlaz pare, ispuštanje pare prilagođeno brzini glačanja te mogućnost isključivanja pare kod vlažne odjeće).
Negatiivsed omadused
Nemam nikakvih zamjerki.
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DaToSamJa009
22/11/2021
Hrvatska
Izvrsno glačanje
Jednostavno rukovanje i izvrsni rezultati. Odličan tlak pare. Svaka preporuka za proizvod.
Positiivsed omadused
Tlak pare, okomito glačanje, brzo zagrijavanje, elegantan dizajn, dodatne opcije kod glačanja
Negatiivsed omadused
Malo viša cijena od prosjeka
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Kehtib kõikide triigitavate kangaste puhul