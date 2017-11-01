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  • Särav ja elujõust pakatav nahk
  • Särav ja elujõust pakatav nahk
  • Särav ja elujõust pakatav nahk
  • Särav ja elujõust pakatav nahk

Tootmine lõpetatud

Massaažitarvik VisaPure Advance'ile

SC6060/00

5
| (13) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Särav ja elujõust pakatav nahk
Elujõudu taastav masseerimisotsak on loodud koostöös Jaapani massaaži asjatundjatega. Kohandatud DualMotion programm parandab vereringet ja lõõgastab näolihaseid, et tulemuseks oleks elujõu taastanud ja särav nahk, mis pakatab tervisest.
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Stimuleerib verevarustust ja lõõgastab lihaseid

Särav ja elujõust pakatav nahk

  • Elujõudu taastav massaaž

  • nutikas Head Recognition režiim

Nahk saab rohkem hapnikku ja toitaineid

Kasutades elujõudu taastavat massaažipead ja kohandatud DualMotion programmi parandate naha vereringet – tulemuseks on särav nahk ja tervislik jume. Nautige nahal meeldivat, elujõudu taastavat tunnet.

Jõuab naha sügavaimate kihtideni, et lõõgastada lihaseid

Jõuab naha sügavaimate kihtideni, et lõõgastada lihaseid

Elujõudu taastav massaažipea pakub põhjalikku sügavate nahakihtide massaaži. Massaaži käigus lõdvendatakse väikseid näolihaseid ning teile saab osaks lõõgastav ja mugav kogemus.

Just nagu 750 sõrmeotsapuudutust minutis teie nahka masseerimas

Just nagu 750 sõrmeotsapuudutust minutis teie nahka masseerimas

Kohandatud DualMotion programm pakub elujõudu taastavat ja lõõgastavat kogemust. Programm on töötatud välja koos Jaapani massaaži asjatundjatega ja see on loodud jäljendama selliseid tunnustatud massaažitehnikad nagu Petrissage ja Tapotement. Selle programmiga saate teha seda, mida sõrmedega ei saa. Tänu massaažipea elegantsele ja funktsionaalsele disainile viie väikse pallikesega, tundub justkui koputaksid 750 sõrmeotsakest minutis teie nahapinda, teie nahka masseerides. Programm kestab 3 minutit ja nii saate näomassaaži nautida lausa mitu korda nädalas.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

13

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

01/11/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

01/11/2017

Polska

Polska

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

18/07/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Działa dokładnie tak, jak powinien

Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

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