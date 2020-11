Just nagu 750 sõrmeotsapuudutust minutis teie nahka masseerimas

Kohandatud DualMotion programm pakub elujõudu taastavat ja lõõgastavat kogemust. Programm on töötatud välja koos Jaapani massaaži asjatundjatega ja see on loodud jäljendama selliseid tunnustatud massaažitehnikad nagu Petrissage ja Tapotement. Selle programmiga saate teha seda, mida sõrmedega ei saa. Tänu massaažipea elegantsele ja funktsionaalsele disainile viie väikse pallikesega, tundub justkui koputaksid 750 sõrmeotsakest minutis teie nahapinda, teie nahka masseerides. Programm kestab 3 minutit ja nii saate näomassaaži nautida lausa mitu korda nädalas.