30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Elujõudu taastav massaaž
nutikas Head Recognition režiim
Kasutades elujõudu taastavat massaažipead ja kohandatud DualMotion programmi parandate naha vereringet – tulemuseks on särav nahk ja tervislik jume. Nautige nahal meeldivat, elujõudu taastavat tunnet.
Elujõudu taastav massaažipea pakub põhjalikku sügavate nahakihtide massaaži. Massaaži käigus lõdvendatakse väikseid näolihaseid ning teile saab osaks lõõgastav ja mugav kogemus.
Kohandatud DualMotion programm pakub elujõudu taastavat ja lõõgastavat kogemust. Programm on töötatud välja koos Jaapani massaaži asjatundjatega ja see on loodud jäljendama selliseid tunnustatud massaažitehnikad nagu Petrissage ja Tapotement. Selle programmiga saate teha seda, mida sõrmedega ei saa. Tänu massaažipea elegantsele ja funktsionaalsele disainile viie väikse pallikesega, tundub justkui koputaksid 750 sõrmeotsakest minutis teie nahapinda, teie nahka masseerides. Programm kestab 3 minutit ja nii saate näomassaaži nautida lausa mitu korda nädalas.
5.0
5-st
13
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Testerka
01/11/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Karolask
01/11/2017
Polska
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Ewala
18/07/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Działa dokładnie tak, jak powinien
Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna