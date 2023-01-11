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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Kompaktne ja kokkupandav
Kasutuseks valmis ~30 sekundiga
1000W, kuni 20 g/min
Triikimislauda pole vaja
Meie käeshoitav 3000 seeria auruti on kerge, kompaktne ja kokkupandav, seda on lihtne kasutada ja hoiustada. Nii saate nautida värsket riietust igal pool ja igal ajal. See on ideaalne kaaslane nii kodus kui ka liikvel olles.
Valmis aurutamiseks kõigest 30 sekundiga. Märgutuli näitab, millal võite alustada, nii et saate tööga kärmelt ühele poole. Ei ootamist ega vaeva.
Tänu 1000W võimsusele annab meie käeshoitav auruti pideva auruvoo kuni 20 g/min. Nii on aurutamine kiire ja mugav.
4.8
5-st
8
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Somebody1
11/01/2023
Česká republika
Konečně mě baví žehlení
S napařovačem je velice jednoduchá manipulace. Zvládne narovnat jemnější látky a příjde mi super poměr cena/výkon. Celkem to je i zábava. Mám i žehličku, ale tu už díky napařovači nepoužívám tak často.
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See arvustus tehti tootele 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač
Loli4
30/12/2022
Česká republika
Spokojenost
Napařovač samozřejmě nenahradí žehličku, ale je to jednoduchý, rychlý a skladný produkt na rychlé osvěžení oblečení. Viděla jsem ho poprvé u kamarádky a líbila se mi jeho jednoduchost a funkčnost, tak jsem si napařovač také pořídila a zatím jsem moc spokojená. Napařovat oblečení baví i děti.
Positiivsed omadused
příjemně osvěží oblečení
Negatiivsed omadused
nádržka je menší, stačí to jen na pár kousků oblečení, nenarovná pevnější látku
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Žehlímsnadno
23/12/2022
Česká republika
První pomoc, když není čas
Tento přístroj je skvělým pomocníkem při cestování, ale i v domácnosti, když potřebujete vyžehlit pár kousků a nechce se vám vytahovat žehlička....
Positiivsed omadused
rychlost
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Katsetanud sõltumatu instituut 10 sekundi jooksul bakterite Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes.