Kompaktne ja kokkupandav auruti, lihtne kasutada ja hoida

Meie käeshoitav 3000 seeria auruti on kerge, kompaktne ja kokkupandav, seda on lihtne kasutada ja hoiustada. Nii saate nautida värsket riietust igal pool ja igal ajal. See on ideaalne kaaslane nii kodus kui ka liikvel olles.