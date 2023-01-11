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  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus
  • Kompaktne kokkupandav lahendus

3000Käeshoitav rõivaauruti

STH3010/70

4.8
| (8) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Kompaktne kokkupandav lahendus
Meie käeshoitav rõivaauruti 3000 on kerge, kompaktne ja kokkupandav, tagades lihtsa kasutamise ja hoiustamise. Nii saate nautida värsket riietust igal pool ja igal ajal. See on ideaalne kaaslane nii kodus kui ka liikvel olles.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Lihtne kasutada nii kodus kui ka liikvel olles

Kompaktne kokkupandav lahendus

  • Kompaktne ja kokkupandav

  • Kasutuseks valmis ~30 sekundiga

  • 1000W, kuni 20 g/min

  • Triikimislauda pole vaja

Kompaktne ja kokkupandav auruti, lihtne kasutada ja hoida

Kompaktne ja kokkupandav auruti, lihtne kasutada ja hoida

Meie käeshoitav 3000 seeria auruti on kerge, kompaktne ja kokkupandav, seda on lihtne kasutada ja hoiustada. Nii saate nautida värsket riietust igal pool ja igal ajal. See on ideaalne kaaslane nii kodus kui ka liikvel olles.

Kasutusvalmis kõigest 30 sekundiga

Kasutusvalmis kõigest 30 sekundiga

Valmis aurutamiseks kõigest 30 sekundiga. Märgutuli näitab, millal võite alustada, nii et saate tööga kärmelt ühele poole. Ei ootamist ega vaeva.

1000W ja pidev auruvoog kuni 20 g/min

1000W ja pidev auruvoog kuni 20 g/min

Tänu 1000W võimsusele annab meie käeshoitav auruti pideva auruvoo kuni 20 g/min. Nii on aurutamine kiire ja mugav.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

8

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

11/01/2023

Česká republika

Česká republika

Konečně mě baví žehlení

S napařovačem je velice jednoduchá manipulace. Zvládne narovnat jemnější látky a příjde mi super poměr cena/výkon. Celkem to je i zábava. Mám i žehličku, ale tu už díky napařovači nepoužívám tak často.

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See arvustus tehti tootele 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

30/12/2022

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Napařovač samozřejmě nenahradí žehličku, ale je to jednoduchý, rychlý a skladný produkt na rychlé osvěžení oblečení. Viděla jsem ho poprvé u kamarádky a líbila se mi jeho jednoduchost a funkčnost, tak jsem si napařovač také pořídila a zatím jsem moc spokojená. Napařovat oblečení baví i děti.

Positiivsed omadused

příjemně osvěží oblečení

Negatiivsed omadused

nádržka je menší, stačí to jen na pár kousků oblečení, nenarovná pevnější látku

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See arvustus tehti tootele 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

23/12/2022

Česká republika

Česká republika

První pomoc, když není čas

Tento přístroj je skvělým pomocníkem při cestování, ale i v domácnosti, když potřebujete vyžehlit pár kousků a nechce se vám vytahovat žehlička....

Positiivsed omadused

rychlost

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See arvustus tehti tootele 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

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Lahtiütlused

  1. Katsetanud sõltumatu instituut 10 sekundi jooksul bakterite Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes.