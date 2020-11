AdaptiveCleani harjapea

Tänu pehmetele ja painduvatele kummist servadele saavad harjased patsiendi ainulaadset hambakuju ja igemejoont jälgida, kattes seeläbi kuni 4 korda suurema pinna*. Painduva harjapea harjased liiguvad õrnalt mööda igemepiiri ega lase harjamisel liigsel survel tekkida. Täiustatud harjamisliigutus tekitab suus meeldiva tunde ning igemepiir ja raskesti ligipääsetavad piirkonnad puhastatakse põhjalikult*. On tõestatud, et see puhastab raskesti ligipääsetavatest piirkondadest* tavalise hambaharjaga võrreldes kuni 10 korda rohkem kattu.