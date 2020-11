Olge alati teadlik sellest, kui tõhusalt teie harjapea puhastab

Mitmekuulise tavakasutamise korral kuluvad harjapead järk-järgult ja kaotavad oma jäikuse. Sonicare’i rakenduse osaks on nutikas harjapea jõudlusmonitor, mis jälgib teie harjapea efektiivsust vastavalt harjamisajale ja harjamise jõule. See annab teile teada, millal harjapea ära vahetada, et jätkuvalt parimaid tulemusi saavutada. Rakenduse kaudu saate ka asendusharjapäid tellida.