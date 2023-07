Beebile sobiva pudeli leidmine



Kas teie beebi joob palju piima, kuid teeb samas väga pikki pause? Tõenäoliselt on tal vaja pingutusest taastuda. Vaba voolamisega pudelid on disainitud joogiavaga ja piimavoo säilitamiseks tuleb beebil vaid lutti haarata. Kui piim voolab suhu, peab ta selle kurku tõmbamise vältimiseks alla neelama. See võib olla beebi jaoks ebamugav ja mõistlik on vähendada lutipudeli voolukiirust.



Philips Avent Natural lutipudeli kasutamisel koos Natural Respons lutiga saab beebi kontrollida oma söömistempot, säilitades loomuliku toitumisrütmi. Pehme, painduv, rinnakujuline lutt toimib nagu ema rind, mis eraldab piima ainult siis, kui beebi aktiivselt joob. Kui beebi teeb neelamiseks ja hingamiseks pausi, lakkab piimavool kohe, täpselt nagu imetamiselgi. Natural Response lutt aitab beebil rahulikult ja mugavalt süüa, muutes pudeli ja rinnaga toitmise kombineerimise lihtsamaks.



Kas beebil kulub pudeli tühjaks joomiseks kaua aega või kaotab ta huvi ammu enne pudeli tühjenemist? Ehk on aeg suurendada voolukiirust. Võimalik, et beebi peab kõhu täis saamiseks liiga palju vaeva nägema ja lahendus peitub suurema voolukiirusega lutis.



Pidage meeles, et kui mõni eespool kirjeldatud olukord teeb teile muret, võtke nõu saamiseks kõhklemata ühendust oma imetamisnõustajaga.



Lisaks õigetele võtetele on toitmine lapsevanema ja lapse vaheline rituaal, seega jätkake samas vaimus – te saate suurepäraselt hakkama.



Koostanud teie jaoks Philips Avent – koostöös tervishoiutöötajatega