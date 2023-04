Kõik-ühes triikimis- ja aurukeskus 8500 on varustatud mitme nurga alla seadistatava triikimislauaga, mis võimaldab horisontaalset triikimist, vertikaalset aurutamist ja kõike muud vahepeal. Kahekordse kuumutamisega ergonoomiline iron+ triikraud on paigaldatud eemaldatavale alusele, et seda saaks mugavalt igal pool kasutada. Alusel on 1,2L veepaak. Kokkupandav, triikimislaua küljes olev, pööratav konks võimaldab teil mugavalt riideid üles riputada. Iron+ triikrauda on võimalik paigaldada triikimislaua igale küljele.