Fun fact: Kui kohtan uusi inimesi siis vaatan alati esimesena küll tema silmi, aga kohe peale seda avastan enda pilgu pikemalt peatumas juustel/soengul ja jalanõudel. 😅😄 Need ütlevad mu arvates inimese ja tema valikute kohta



Paar nädalat tagasi saatis Philips mulle katsetamiseks ja muljete jagamiseks MoistureProtecti fööni, sirgendaja ja koolutaja, mis kontrollivad ja muudavad ise temperatuuri ehk juuksed saavad vähem kahju ning hoiavad oma niiskust.

Ütlen ausalt, koolutaja minu eraelus ega grimmitöödes kasutust ei leidnud, sest kui oled ikka harjunud kõik oma tegemised sirgendajaga ära tegema siis tundub iga muu seade veidi üleliigne. Küll aga kui selle käppa saad siis lokid on megad!



Aga see sirgendaja! Daaaamn....mäletan kui juba ammu seda endale tahtsin + vaata kui aesteetilised need juba välja näevad! Igatahes lühidalt harjub sellega mega kiirelt ära ja juuksed on reaalselt siidjad. Mõni sirgendaja lihtsalt nagu triigib juukseid, aga not that one. 👌🏼 Föönita ma üldse elada ei oskaks ning olen neid elu jooksul ikka üksjagu proovinud, kuid ka sellest sai kiirelt mu lemmik. Pikkade juustega on see kuivatamine vahest ikka pigem nuhtlus, aga me saime Philipsi omaga täitsa hästi läbi ning meil on vastastikune mõistmine sellest, et ma soovin lihtsalt kuivi, mitte kuivanud juukseid palun aitäh. 😄😝 Räägin veidi veel nendest uues vlogis, mis lähipäevil üles saab. 😊



Ja btw mu lemmik juuksetoode of all times on Löwengripi juukseõli, mis on mu juuksed pusadest ja karvasusest päästnud. 💜



