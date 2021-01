Saate iga kohviretsepti puhul kangust vastavalt isiklikule maitsele ja tassi suurusele reguleerida, kasutades selleks funktsiooni „Memo“.



Vajutage ja hoidke all nuppu, mida soovite reguleerida, kuni ekraanil kuvatakse ikoon „Memo“. Seejärel siseneb masin programmeerimisfaasi ja hakkab valitud kohvi valmistama. Toimingu lõpetamiseks vajutage nuppu OK või programmeeritavat nuppu. See oleneb espressomasina mudelist.