2015

Matt W Moore –Portlandis tegutseva disainistuudio MVM Graphics asutaja – on kunstnik, kes kõige värskemalt on SENSEO® kohvipadjakestega masina loomisele oma käe külge pannud. SENSEO® Viva Café kohvimasinal on just talle iseloomulik psühhedeeliline ‘vectorfunk’.