LatteGo, kiireim piimasüsteemi puhastamine: kaks osa, voolik puudub

LatteGo on piimasüsteemi puhastamiseks kiireim. See koosneb ainult kahest osast, on ilma voolikuteta ja seda saab puhastada kraanikausis kümne sekundiga, või nõudepesumasinas. Philips ei paku automaatset puhastust, sest see vajab täiendavat puhastust.