Lihtne kohvi valimine ja kohandamine

Tänu tänapäevasele värviliste ikoonidega puuteekraanile on lemmikjookide valimine lihtne. Saate kohvi vastavalt oma soovile reguleerida funktsiooniga My Coffee Choice, millega saab valida kohvi soovitud kanguse, tassi suuruse ja piimavahu taseme, et see oleks täpselt kooskõlas teie maitsega.