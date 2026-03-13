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PowerPro Duo Kaks ühes käsihari, juhtmeta
Tootmine lõpetatud
Tugi
FC6162/02
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Eco passport Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick cordless - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick cordless FC6162/02 - English (US)
Kõik (8)
Kui kaua ma peaksin oma Philips Powerpro Duot laadima?
Kuidas ma saan oma Philipsi tolmuimeja akusid vahetada?
Kus asub Philipsi tolmuimeja mudeli ja seerianumber?
Kuidas puhastada Philipsi tolmuimeja harja
Kuidas puhastada Philipsi tolmuimeja tolmukambrit
PowerPro DuoHari
Minu Philips PowerPro Duo imemisvõimsus on väike
Philips PowerPro varstolmuimeja hari ei pöörle
Philipsiga ühenduse võtmine
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