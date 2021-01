s-filter® standardne sobivus tagab hõlpsa vahetamise

s-filter® on standardne väljalaskefilter, mis on laialdaselt kättesaadav ja hõlpsasti äratuntav oma logo järgi. See sobib paljudele Philipsi tooteseeriate tolmuimejatele, samuti Electroluxi, AEG, Volta ja Tornado tolmuimejatele.