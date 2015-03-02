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Tootmine lõpetatud
FC8031/00
1 EPA12 väljalaskefilter
s-filter® standardne sobivus
Püüab kinni > 99,5% tolmust
s-filter® on standardne väljalaskefilter, mis on laialdaselt kättesaadav ja hõlpsasti äratuntav oma logo järgi. See sobib paljudele Philipsi tooteseeriate tolmuimejatele, samuti Electroluxi, AEG, Volta ja Tornado tolmuimejatele.
EPA12 filter püüab kinni 99,5% peenest tolmust enne, kui õhk ruumi tagasi puhutakse. See tagab puhta ja tolmuvaba koduse keskkonna. Filtrit tuleks vahetada kord aastas.
Optimaalse jõudluse ja filtreerimise tagamiseks soovitame vahetada filtrit iga 12 kuu tagant.
3.0
5-st
1
Arvustus
geroeva
02/03/2015
България
Не толкова добра прахосмукачка
За толкова скъпа прахосмукачка се очаква уредът да работи толкова перфектно и ефективно, както от началото, така е след първите 6 месеца. С добра поддръжка от наша страна, редовно почистване, и въпреки това прахосмукачката изгуби мощността и силата на почистване. По-добре да бяхме взели една прахосмукачка за 100 лв, вместо 300, та поне да не съжаляваме за сериозното парично вложение във Филипс. Откъде може да закупим маркуч, филтри и други части, не е указано в листовката. Не е сериозно прахосмукачките с торбички да чистят по-добре, отколкото иновативните такива без торбичка. Употребата им е по-лесна, но с времето им се губи мощността и просто после обикаляш дома си с една ръмжаща, но не почистваща прахосмукачка. Искаме си парите обратно!
See arvustus tehti tootele FC8031/00 s-filter® exhaust filter
See arvustus tehti tootele FC8031/00 s-filter® exhaust filter