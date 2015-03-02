TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Philipsi EPA12 vahetusfilter
  • Philipsi EPA12 vahetusfilter
  • Philipsi EPA12 vahetusfilter
  • Philipsi EPA12 vahetusfilter

Tootmine lõpetatud

s-filter® väljalaskefilter

FC8031/00

3
| (1) Arvustus
Philipsi EPA12 vahetusfilter
See tolmuimeja jaoks mõeldud Philipsi EPA12 filter püüab kinni 99,5% peenest tolmust, et tagada teile tolmuvaba keskkond. Optimaalse jõudluse tagamiseks tuleks filtrit vahetada kord aastas.
Kuva kõik eelised

EPA12 filter püüab kinni >99,5% peenest tolmust

Philipsi EPA12 vahetusfilter

  • 1 EPA12 väljalaskefilter

  • s-filter® standardne sobivus

  • Püüab kinni > 99,5% tolmust

s-filter® standardne sobivus tagab hõlpsa vahetamise

s-filter® on standardne väljalaskefilter, mis on laialdaselt kättesaadav ja hõlpsasti äratuntav oma logo järgi. See sobib paljudele Philipsi tooteseeriate tolmuimejatele, samuti Electroluxi, AEG, Volta ja Tornado tolmuimejatele.

EPA12 väljalaskefilter filtreerib suurepäraselt

EPA12 väljalaskefilter filtreerib suurepäraselt

EPA12 filter püüab kinni 99,5% peenest tolmust enne, kui õhk ruumi tagasi puhutakse. See tagab puhta ja tolmuvaba koduse keskkonna. Filtrit tuleks vahetada kord aastas.

Vahetage iga 12 kuu järel, et tagada pikaajaline jõudlus

Vahetage iga 12 kuu järel, et tagada pikaajaline jõudlus

Optimaalse jõudluse ja filtreerimise tagamiseks soovitame vahetada filtrit iga 12 kuu tagant.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

3.0

5-st

1

Arvustus

5
4
2
1

02/03/2015

България

България

Не толкова добра прахосмукачка

За толкова скъпа прахосмукачка се очаква уредът да работи толкова перфектно и ефективно, както от началото, така е след първите 6 месеца. С добра поддръжка от наша страна, редовно почистване, и въпреки това прахосмукачката изгуби мощността и силата на почистване. По-добре да бяхме взели една прахосмукачка за 100 лв, вместо 300, та поне да не съжаляваме за сериозното парично вложение във Филипс. Откъде може да закупим маркуч, филтри и други части, не е указано в листовката. Не е сериозно прахосмукачките с торбички да чистят по-добре, отколкото иновативните такива без торбичка. Употребата им е по-лесна, но с времето им се губи мощността и просто после обикаляш дома си с една ръмжаща, но не почистваща прахосмукачка. Искаме си парите обратно!

See arvustus tehti tootele FC8031/00 s-filter® exhaust filter

See arvustus tehti tootele FC8031/00 s-filter® exhaust filter

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.