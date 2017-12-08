Természetesen tökéletesen kompatibilis termékek, nehéz róluk bármit is írni. Akinek ilyen kell a gépébe, olyat talál ebben, mint a géppel együtt kapott. Talán csak a törlőkendőt nehéz megfelelően a gép aljára rögzíteni, de ez nem ezen pótkészlet hátránya.