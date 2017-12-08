30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Asendage, et tagada parim jõudlus
Asenduskomplekt sobib SmartPro Active robottolmuimejatele. Komplektis on kaks filtrit, üks harjapaar ja kolm kuivpesulappi, mis tuleks robottolmuimeja kasutusea pikendamiseks asendada.
Vahetuskomplekt
2 vahetusfiltrit
1 paar harjasid
3 kuivpesulappi
Robottolmuimeja kasutusea pikendamiseks asendage filter iga 4 kuu tagant.
Tolmu ja prahi optimaalseks kogumiseks asendage harjad kord aastas
Tõhustage puhastamist, kogudes põrandalt ka peenimat tolmu
4.6
5-st
5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
drpepper
08/12/2017
Polska
Polecam
bardzo dobry produkt do parkietów i za rozsądną cenę
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SmartPro Active FC8068/01 Odkurzacz automatyczny/robot
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SmartPro Active FC8068/01 Odkurzacz automatyczny/robot
Dyakov
20/06/2020
България
Продуктът работи перфектно
Продуктътнвърши абсолютно всичко, коего съм очаквал от него. Качествен и надежден
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SmartPro Active FC8068/01 Robot vacuum cleaner
Date of Use 2019-12-19
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SmartPro Active FC8068/01 Robot vacuum cleaner
Date of Use 2019-12-19
norbibi
23/01/2019
Magyarország
Előbb-utóbb mindenkinek szüksége lesz rá...
Természetesen tökéletesen kompatibilis termékek, nehéz róluk bármit is írni. Akinek ilyen kell a gépébe, olyat talál ebben, mint a géppel együtt kapott. Talán csak a törlőkendőt nehéz megfelelően a gép aljára rögzíteni, de ez nem ezen pótkészlet hátránya.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SmartPro Active FC8068/01 Robotporszívó cserekészlet
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SmartPro Active FC8068/01 Robotporszívó cserekészlet