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  • Asendage, et tagada parim jõudlus
  • Asendage, et tagada parim jõudlus
  • Asendage, et tagada parim jõudlus
  • Asendage, et tagada parim jõudlus
  • Asendage, et tagada parim jõudlus
  • Asendage, et tagada parim jõudlus
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Tootmine lõpetatud

SmartPro ActiveRobottolmuimeja

FC8068/01

4.6

| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Asendage, et tagada parim jõudlus

Asenduskomplekt sobib SmartPro Active robottolmuimejatele. Komplektis on kaks filtrit, üks harjapaar ja kolm kuivpesulappi, mis tuleks robottolmuimeja kasutusea pikendamiseks asendada.

Kuva kõik eelised

Asenduskomplekt mudelile SmartPro Active

Asendage, et tagada parim jõudlus

  • Vahetuskomplekt

  • 2 vahetusfiltrit

  • 1 paar harjasid

  • 3 kuivpesulappi

Seadme kasutusea pikendamiseks asendage iga 4 kuu tagant

Seadme kasutusea pikendamiseks asendage iga 4 kuu tagant

Robottolmuimeja kasutusea pikendamiseks asendage filter iga 4 kuu tagant.

Tolmu ja prahi optimaalseks kogumiseks asendage kord aastas

Tolmu ja prahi optimaalseks kogumiseks asendage kord aastas

Tolmu ja prahi optimaalseks kogumiseks asendage harjad kord aastas

Tõhustage puhastamist, kogudes ka peenimat tolmu

Tõhustage puhastamist, kogudes ka peenimat tolmu

Tõhustage puhastamist, kogudes põrandalt ka peenimat tolmu

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

08/12/2017

Polska

Polska

Polecam

bardzo dobry produkt do parkietów i za rozsądną cenę

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SmartPro Active FC8068/01 Odkurzacz automatyczny/robot

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SmartPro Active FC8068/01 Odkurzacz automatyczny/robot

20/06/2020

България

България

Продуктът работи перфектно

Продуктътнвърши абсолютно всичко, коего съм очаквал от него. Качествен и надежден

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SmartPro Active FC8068/01 Robot vacuum cleaner

Date of Use 2019-12-19

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SmartPro Active FC8068/01 Robot vacuum cleaner

Date of Use 2019-12-19

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Előbb-utóbb mindenkinek szüksége lesz rá...

Természetesen tökéletesen kompatibilis termékek, nehéz róluk bármit is írni. Akinek ilyen kell a gépébe, olyat talál ebben, mint a géppel együtt kapott. Talán csak a törlőkendőt nehéz megfelelően a gép aljára rögzíteni, de ez nem ezen pótkészlet hátránya.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SmartPro Active FC8068/01 Robotporszívó cserekészlet

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SmartPro Active FC8068/01 Robotporszívó cserekészlet

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.