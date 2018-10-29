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  • Suur imemisvõimsus. Süvapuhastuseks.
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  • Suur imemisvõimsus. Süvapuhastuseks.
  • Suur imemisvõimsus. Süvapuhastuseks.
  • Suur imemisvõimsus. Süvapuhastuseks.
  • Suur imemisvõimsus. Süvapuhastuseks.
  • Suur imemisvõimsus. Süvapuhastuseks.
  • Suur imemisvõimsus. Süvapuhastuseks.
  • Suur imemisvõimsus. Süvapuhastuseks.
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  • Suur imemisvõimsus. Süvapuhastuseks.
  • Suur imemisvõimsus. Süvapuhastuseks.
  • Suur imemisvõimsus. Süvapuhastuseks.
  • Suur imemisvõimsus. Süvapuhastuseks.
  • Suur imemisvõimsus. Süvapuhastuseks.
  • Suur imemisvõimsus. Süvapuhastuseks.

Tootmine lõpetatud

Performer ActiveTolmukotiga tolmuimeja

FC8593/91

1 auhind

Suur imemisvõimsus. Süvapuhastuseks.
1500 W mootor tekitab tugeva imemisvõimsuse, tagades täiusliku tulemuse.
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AirflowMaxi hügieeniline puhastamine

Suur imemisvõimsus. Süvapuhastuseks.

  • AirflowMaxi tehnoloogia

  • TriActive'i otsak

  • Allergiavastane filter

  • Animal

Uudne AirflowMaxi tehnoloogia tagab tugeva imemisvõimsuse

Uudne AirflowMaxi tehnoloogia tagab tugeva imemisvõimsuse

Ainulaadne AirflowMaxi tehnoloogia tagab tugeva imemisvõimsuse pikemalt*, et tolmukoti saaks lõpuni kasutada. Tehnoloogia keskendub kolmele võtmeküsimusele. 1) Tolmukambri ainulaadne ribiline profiil maksimeerib õhuvoo tolmukoti ümber, et oleks võimalik selle pind täielikult ära kasutada. 2) Spetsiaalne tolmukamber võimaldab tolmukotil ühtlaselt avaneda. 3) Tolmukoti kvaliteetsest mitteummistuvast kiudainest struktuurid neelavad tolmu, vältides pooride ummistamist ja seega imemisvõimsuse vähenemist.

TriActive'i otsak täidab kolm ülesannet ühekorraga

TriActive'i otsak täidab kolm ülesannet ühekorraga

TriActive'i otsak täidab kolm ülesannet ühekorraga: 1) avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse; 3) pühib vasaku ja parema külgmise õhukanaliga kokku tolmu ja sodi, mis on tihedalt mööbli ja seinte vastas.

ECARFi allergiavastane kvaliteedikontroll

ECARFi allergiavastane kvaliteedikontroll

See tolmuimeja on tunnistatud allergikutele sobivaks Euroopa Allergiauuringute Keskuse (ECARF) poolt. Väljalastavast õhust on allergikutele sobiva koduse õhustiku loomiseks eemaldatud kuni 99,9% allergiatekitajatest, sh kassi- ja koerakarvad, tolmulestad ja õietolm.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-1679549

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Lahtiütlused

  1. Philips Perfromer Active'i imemisvõimsus võrreldes mudeliga Philips Powerlife FC8322/09, katsetatud vastavalt IEC 60312-1:2011 nõuetele.