TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Performer Active Tolmukotiga tolmuimeja

Tootmine lõpetatud

Tugi

Performer ActiveTolmukotiga tolmuimeja

FC8593/91

Performer Active Tolmukotiga tolmuimeja

Tootmine lõpetatud

Mine e-poodi

Registreerige oma toode

Saa pikendatud garantii

Registreeri toode 90 päeva jooksul pärast ostu tegemist ja saa pikendatud garantii (võivad rakenduda tingimused).

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Important Information Manual Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag

  • PDF fail, 364 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag

  • PDF fail, 2.1 MB
  • 13 March 2026

Korduma kippuvad küsimused

Veaotsing

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata