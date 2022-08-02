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Tootmine lõpetatud
Ainulaadne AirflowMaxi tehnoloogia tagab tugeva imemisvõimsuse pikemalt*, et tolmukoti saaks lõpuni kasutada. Tehnoloogia keskendub kolmele võtmeküsimusele. 1) Tolmukambri ainulaadne ribiline profiil maksimeerib õhuvoo tolmukoti ümber, et oleks võimalik selle pind täielikult ära kasutada. 2) Spetsiaalne tolmukamber võimaldab tolmukotil ühtlaselt avaneda. 3) Tolmukoti kvaliteetsest mitteummistuvast kiudainest struktuurid neelavad tolmu, vältides pooride ummistamist ja seega imemisvõimsuse vähenemist.
TriActive+ otsak sooritab kolm toimingut ühekorraga: 1) avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse; 3) pühib kahe külgmise harjaga kokku tolmu ja sodi, mis on mööbli ja seinte vastas
Tolmuimejal on sisseehitatud tarvikud, et te ei peaks koristamise ajal lisaesemeid kaasas kandma. Pehme tolmuhari on mugavalt hoiul seadme käepidemes, alati kasutamiseks valmis.
Auhinnad
4.6
5-st
38
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
clayman
02/08/2022
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Dobrý výrobek
Pokrok oproti starému vysavači, přece jen vývoj se nezastaví. Vysoká sací síla, zatím jsem plný výkon nevyužil. Hladké koberce se dělají bez problémů, k smyčkovým se hubice přisaje a je třeba snížit výkon a otevřít přisávání. Bohaté příslušenství, výhodou je přidaný turbokartáč. Příjemné je, že používá dnes už univerzální S-bag, takže se nemusí shánět jen originální sáčky.
Positiivsed omadused
Vysoký výkon, bohaté příslušenství
Negatiivsed omadused
Koncovka kabelu při navinutí je až úplně dole na tělese a musí se pro ni "hluboko.".
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See arvustus tehti tootele Performer Active FC8579/09 Sáčkový vysavač
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See arvustus tehti tootele Performer Active FC8579/09 Sáčkový vysavač
Driver-C
07/01/2022
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Výborný vysavač
Lehký, výkonný, kvalitně zpacovaný, jednoduché ovladání, kvalitní příslušenství (zejména dobrá hlavní hlavice na koberce a podlahy). Pořídil jsem do rodiny už druhý stejný.
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See arvustus tehti tootele Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač
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See arvustus tehti tootele Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač
Já34
14/12/2021
Česká republika
Kinnitatud ostja
Výborný vysavač
Vysavač lze použít na všechny povrchy, je velmi výkonný.
Positiivsed omadused
použití na různé typy podlah, velký sací výkon
Negatiivsed omadused
zatím o žádných nevím
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See arvustus tehti tootele Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač
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See arvustus tehti tootele Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač
Philips Perfromer Active'i imemisvõimsus võrreldes mudeliga Philips Powerlife FC8322/09, katsetatud vastavalt IEC 60312-1:2011 nõuetele.