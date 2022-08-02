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  • Täiuslik tõhusus. Süvapuhastuseks.
  • Täiuslik tõhusus. Süvapuhastuseks.
  • Täiuslik tõhusus. Süvapuhastuseks.
  • Täiuslik tõhusus. Süvapuhastuseks.
  • Täiuslik tõhusus. Süvapuhastuseks.
  • Täiuslik tõhusus. Süvapuhastuseks.
  • Täiuslik tõhusus. Süvapuhastuseks.
  • Täiuslik tõhusus. Süvapuhastuseks.
  • Täiuslik tõhusus. Süvapuhastuseks.
  • Täiuslik tõhusus. Süvapuhastuseks.
  • Täiuslik tõhusus. Süvapuhastuseks.
  • Täiuslik tõhusus. Süvapuhastuseks.
  • Täiuslik tõhusus. Süvapuhastuseks.
  • Täiuslik tõhusus. Süvapuhastuseks.

Tootmine lõpetatud

Performer ActiveTolmukotiga tolmuimeja

FC8595/09

4.6
| (38) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet

1 auhind

Täiuslik tõhusus. Süvapuhastuseks.
AirflowMaxi hügieeniline puhastamine
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Täiuslik tõhusus. Süvapuhastuseks.

Uudne AirflowMaxi tehnoloogia tagab tugeva imemisvõimsuse

Uudne AirflowMaxi tehnoloogia tagab tugeva imemisvõimsuse

Ainulaadne AirflowMaxi tehnoloogia tagab tugeva imemisvõimsuse pikemalt*, et tolmukoti saaks lõpuni kasutada. Tehnoloogia keskendub kolmele võtmeküsimusele. 1) Tolmukambri ainulaadne ribiline profiil maksimeerib õhuvoo tolmukoti ümber, et oleks võimalik selle pind täielikult ära kasutada. 2) Spetsiaalne tolmukamber võimaldab tolmukotil ühtlaselt avaneda. 3) Tolmukoti kvaliteetsest mitteummistuvast kiudainest struktuurid neelavad tolmu, vältides pooride ummistamist ja seega imemisvõimsuse vähenemist.

Uus kolm ühes TriActive+ otsak imeb endasse nii jämeda kui ka peene tolmu

Uus kolm ühes TriActive+ otsak imeb endasse nii jämeda kui ka peene tolmu

TriActive+ otsak sooritab kolm toimingut ühekorraga: 1) avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm; 2) imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse; 3) pühib kahe külgmise harjaga kokku tolmu ja sodi, mis on mööbli ja seinte vastas

Ülimalt mugav sisseehitatud hari

Ülimalt mugav sisseehitatud hari

Tolmuimejal on sisseehitatud tarvikud, et te ei peaks koristamise ajal lisaesemeid kaasas kandma. Pehme tolmuhari on mugavalt hoiul seadme käepidemes, alati kasutamiseks valmis.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Arvustused

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4.6

5-st

38

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

2

02/08/2022

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Dobrý výrobek

Pokrok oproti starému vysavači, přece jen vývoj se nezastaví. Vysoká sací síla, zatím jsem plný výkon nevyužil. Hladké koberce se dělají bez problémů, k smyčkovým se hubice přisaje a je třeba snížit výkon a otevřít přisávání. Bohaté příslušenství, výhodou je přidaný turbokartáč. Příjemné je, že používá dnes už univerzální S-bag, takže se nemusí shánět jen originální sáčky.

Positiivsed omadused

Vysoký výkon, bohaté příslušenství

Negatiivsed omadused

Koncovka kabelu při navinutí je až úplně dole na tělese a musí se pro ni "hluboko.".

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Active FC8579/09 Sáčkový vysavač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Active FC8579/09 Sáčkový vysavač

07/01/2022

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Výborný vysavač

Lehký, výkonný, kvalitně zpacovaný, jednoduché ovladání, kvalitní příslušenství (zejména dobrá hlavní hlavice na koberce a podlahy). Pořídil jsem do rodiny už druhý stejný.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač

14/12/2021

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Výborný vysavač

Vysavač lze použít na všechny povrchy, je velmi výkonný.

Positiivsed omadused

použití na různé typy podlah, velký sací výkon

Negatiivsed omadused

zatím o žádných nevím

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Philips Perfromer Active'i imemisvõimsus võrreldes mudeliga Philips Powerlife FC8322/09, katsetatud vastavalt IEC 60312-1:2011 nõuetele.