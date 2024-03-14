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Performer Active Tolmukotiga tolmuimeja
Tootmine lõpetatud
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FC8595/09
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EU Declaration of conformity Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8595/09 - English (US)
User Manual Philips Performer Active Bagged vacuum cleaner
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Kus asub Philipsi tolmuimeja mudeli ja seerianumber?
Kuidas puhastada Philipsi tolmuimeja filtrit?
Ma tunnen Philipsi tolmuimeja kasutamisel elektrilööke
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