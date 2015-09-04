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Tootmine lõpetatud
2200 W
400 W imemisvõimsus
HEPA 13
Tehnoloogiaga Cyclone Filter säilitab Marathon aja jooksul suure imemisvõimsuse, samas kui tavalised tolmuimejad kaotavad kiiresti imemisvõimsuse, kui nende tolmukott või filter ummistuvad.
2200 W tekitab kuni 400 W imemisvõimsuse
TriActive'i otsak puhastab põranda ühe pühkimisliigutusega kolmel erineval viisil: 1) otsaku tipu suurem ava imeb kergesti suuremad osakesed; 2) optimaalne õhuvoog läbi otsaku tagab maksimaalse puhastustõhususe; 3) kahepoolsed harjad pühivad tolmu ja mustuse mööbliäärte ja seinte lähedalt.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
grazina
04/09/2015
Lietuva
labai galingas prietaisas
labai patogus, manevringas, galingo siurbimo, kaip tik toks kokio ilgai ieskojau, labai puikus pagalbininkas buityje
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Marathon FC9205/01 Dulkių siurblys be maišelio
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Marathon FC9205/01 Dulkių siurblys be maišelio
GosiaSz
07/05/2013
Polska
Świetny bezworkowy odkurzacz!
Świetnie odkurza (b. duży ciąg), wygodna rura (nie trzeba się niewygodnie nachylać), cichy, łatwy do czyszczenia pojemnik na kurz/śmiecie. Bardzo wygodna końcówka (zagięta) - bardzo łatwo odkurzać narożniki przy schodach itd. Szczerze polecam! Jedyna wada to wysoka cena ale za taką jakość moim zdaniem warto zapłacić.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Marathon FC9205/01 Odkurzacz bezworkowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Marathon FC9205/01 Odkurzacz bezworkowy
Aga2013
07/05/2013
Polska
Świetny bezworkowy odkurzacz!
Świetnie odkurza (b. duży ciąg), wygodna rura (nie trzeba się niewygodnie nachylać), cichy, łatwy do czyszczenia pojemnik na kurz/śmiecie. Bardzo wygodna końcówka (zagięta) - bardzo łatwo odkurzać narożniki przy schodach itd. Szczerze polecam! Jedyna wada to wysoka cena ale za taką jakość moim zdaniem warto zapłacić.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Marathon FC9205/01 Odkurzacz bezworkowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Marathon FC9205/01 Odkurzacz bezworkowy