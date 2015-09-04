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  • Professionaalne puhastus
  • Professionaalne puhastus
  • Professionaalne puhastus
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  • Professionaalne puhastus
  • Professionaalne puhastus

Tootmine lõpetatud

MarathonTolmukotita tolmuimeja

FC9205/01

5
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Professionaalne puhastus
Philipsi uus tehnoloogia Cyclone Filter annab tolmukotita tolmuimejale Marathon kauakestva imemisvõimsuse. Seadme tõhus disain ja 2200 W mootor pakuvad selles kategoorias parimat imemisvõimsust.
Kuva kõik eelised

Suurepärase puhastusvõimsusega, mis kestab erakordselt kaua

Professionaalne puhastus

  • 2200 W

  • 400 W imemisvõimsus

  • HEPA 13

Suure jõudlusega tsüklonfilter kestvaks imemisjõudluseks

Suure jõudlusega tsüklonfilter kestvaks imemisjõudluseks

Tehnoloogiaga Cyclone Filter säilitab Marathon aja jooksul suure imemisvõimsuse, samas kui tavalised tolmuimejad kaotavad kiiresti imemisvõimsuse, kui nende tolmukott või filter ummistuvad.

2200 W tekitab kuni 400 W imemisvõimsuse

2200 W tekitab kuni 400 W imemisvõimsuse

2200 W tekitab kuni 400 W imemisvõimsuse

Ainulaadne kolm ühes toimega TriActive'i otsak

Ainulaadne kolm ühes toimega TriActive'i otsak

TriActive'i otsak puhastab põranda ühe pühkimisliigutusega kolmel erineval viisil: 1) otsaku tipu suurem ava imeb kergesti suuremad osakesed; 2) optimaalne õhuvoog läbi otsaku tagab maksimaalse puhastustõhususe; 3) kahepoolsed harjad pühivad tolmu ja mustuse mööbliäärte ja seinte lähedalt.

Tehnilised andmed

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

04/09/2015

Lietuva

Lietuva

labai galingas prietaisas

labai patogus, manevringas, galingo siurbimo, kaip tik toks kokio ilgai ieskojau, labai puikus pagalbininkas buityje

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Marathon FC9205/01 Dulkių siurblys be maišelio

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Marathon FC9205/01 Dulkių siurblys be maišelio

07/05/2013

Polska

Polska

Świetny bezworkowy odkurzacz!

Świetnie odkurza (b. duży ciąg), wygodna rura (nie trzeba się niewygodnie nachylać), cichy, łatwy do czyszczenia pojemnik na kurz/śmiecie. Bardzo wygodna końcówka (zagięta) - bardzo łatwo odkurzać narożniki przy schodach itd. Szczerze polecam! Jedyna wada to wysoka cena ale za taką jakość moim zdaniem warto zapłacić.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Marathon FC9205/01 Odkurzacz bezworkowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Marathon FC9205/01 Odkurzacz bezworkowy

07/05/2013

Polska

Polska

Świetny bezworkowy odkurzacz!

Świetnie odkurza (b. duży ciąg), wygodna rura (nie trzeba się niewygodnie nachylać), cichy, łatwy do czyszczenia pojemnik na kurz/śmiecie. Bardzo wygodna końcówka (zagięta) - bardzo łatwo odkurzać narożniki przy schodach itd. Szczerze polecam! Jedyna wada to wysoka cena ale za taką jakość moim zdaniem warto zapłacić.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Marathon FC9205/01 Odkurzacz bezworkowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Marathon FC9205/01 Odkurzacz bezworkowy

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.