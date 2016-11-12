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Tootmine lõpetatud
Parquet+
See toode saavutab kõva kattega põrandatel parima puhastusjõudluse, korjates üles 100% tolmust!
PowerCyclone 6 aerodünaamiline kujustus minimeerib õhutakistust ja annab parimad puhastamistulemused kolme väga tõhusa sammu abil: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse; 3) kambri ülaosas olevad välislabad filtreerivad tõhusalt õhust tolmu.
TriActiveMaxi kolm-ühes puhastusotsak liibub ideaalselt vastu põrandat, tagades maksimaalse tolmukogumise. 1) See avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm. 2) See imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse. 3) See pühib kahe külgmise harjaga kokku tolmu ja sodi, mis on tihedalt mööbli ja seinte vastas.
Auhinnad
4.8
5-st
66
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
klient22
12/11/2016
Polska
Wart swojej ceny
Lekki, poręczny,bardzo dokładnie zbiera kurz. Zalety odkurzacz cyklonowego.
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See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9723/09 Odkurzacz bezworkowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9723/09 Odkurzacz bezworkowy
LAVINIA78
07/05/2019
România
EXCELENT
Un aspirator foarte bun, silentios, cablu lung incat sa me pot misca in casa, se curata usor, accesorii pentru parchet,
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See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac
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See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac
Miha88
14/01/2018
România
Acest produs este ok pentru casa si familie
Aspira fff bine praful ... Imi place :) Se manevrează usor , singurul lucru mai costisitor la el este ca trebuie schimbat des filtru ...
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See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac
Tolmuimemise tulemused vaipkattel, võrrelduna enimmüüdava tolmukotita tolmuimejaga Euroopas, katsetas (keskmised tulemused) 2014. aasta veebruaris/aprillis väline katseinstituut DIN EN 60312/11/2008 nõuete kohaselt.