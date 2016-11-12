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  • Imeb 40% rohkem tolmu* parema puhastustulemuse saavutamiseks
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  • Imeb 40% rohkem tolmu* parema puhastustulemuse saavutamiseks
  • Imeb 40% rohkem tolmu* parema puhastustulemuse saavutamiseks
  • Imeb 40% rohkem tolmu* parema puhastustulemuse saavutamiseks
  • Imeb 40% rohkem tolmu* parema puhastustulemuse saavutamiseks
  • Imeb 40% rohkem tolmu* parema puhastustulemuse saavutamiseks
  • Imeb 40% rohkem tolmu* parema puhastustulemuse saavutamiseks
  • Imeb 40% rohkem tolmu* parema puhastustulemuse saavutamiseks
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  • Imeb 40% rohkem tolmu* parema puhastustulemuse saavutamiseks
  • Imeb 40% rohkem tolmu* parema puhastustulemuse saavutamiseks
  • Imeb 40% rohkem tolmu* parema puhastustulemuse saavutamiseks
  • Imeb 40% rohkem tolmu* parema puhastustulemuse saavutamiseks
  • Imeb 40% rohkem tolmu* parema puhastustulemuse saavutamiseks
  • Imeb 40% rohkem tolmu* parema puhastustulemuse saavutamiseks

Tootmine lõpetatud

PowerPro ExpertTolmukotita tolmuimeja

FC9723/09

4.8
| (66) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet

1 auhind

Imeb 40% rohkem tolmu* parema puhastustulemuse saavutamiseks
Philips PowerPro Experti tolmukotita tolmuimeja viib puhastusjõudluse uuele tasemele. PowerCyclone 6 ja TriActiveMaxi otsak tagavad erakordsed puhastustulemused kõigil põrandatel. Erilise disainiga tolmukamber muudab tühjendamise imelihtsaks.
Kuva kõik eelised

Loodud tolmu lihtsat äraviskamist silmas pidades

Imeb 40% rohkem tolmu* parema puhastustulemuse saavutamiseks

  • Parquet+

A-klassi jõudlus kõva kattega põrandatel

A-klassi jõudlus kõva kattega põrandatel

See toode saavutab kõva kattega põrandatel parima puhastusjõudluse, korjates üles 100% tolmust!

PowerCyclone 6 eraldab erakordselt hästi tolmu ja õhu

PowerCyclone 6 eraldab erakordselt hästi tolmu ja õhu

PowerCyclone 6 aerodünaamiline kujustus minimeerib õhutakistust ja annab parimad puhastamistulemused kolme väga tõhusa sammu abil: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse; 3) kambri ülaosas olevad välislabad filtreerivad tõhusalt õhust tolmu.

Uus kolm-ühes TriActiveMaxi otsak tagab maksimaalse tolmukogumise

Uus kolm-ühes TriActiveMaxi otsak tagab maksimaalse tolmukogumise

TriActiveMaxi kolm-ühes puhastusotsak liibub ideaalselt vastu põrandat, tagades maksimaalse tolmukogumise. 1) See avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm. 2) See imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse. 3) See pühib kahe külgmise harjaga kokku tolmu ja sodi, mis on tihedalt mööbli ja seinte vastas.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-1679488

Arvustused

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4.8

5-st

66

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

2
1

12/11/2016

Polska

Polska

Wart swojej ceny

Lekki, poręczny,bardzo dokładnie zbiera kurz. Zalety odkurzacz cyklonowego.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9723/09 Odkurzacz bezworkowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9723/09 Odkurzacz bezworkowy

07/05/2019

România

România

EXCELENT

Un aspirator foarte bun, silentios, cablu lung incat sa me pot misca in casa, se curata usor, accesorii pentru parchet,

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac

14/01/2018

România

România

Acest produs este ok pentru casa si familie

Aspira fff bine praful ... Imi place :) Se manevrează usor , singurul lucru mai costisitor la el este ca trebuie schimbat des filtru ...

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac

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Lahtiütlused

  1. Tolmuimemise tulemused vaipkattel, võrrelduna enimmüüdava tolmukotita tolmuimejaga Euroopas, katsetas (keskmised tulemused) 2014. aasta veebruaris/aprillis väline katseinstituut DIN EN 60312/11/2008 nõuete kohaselt.