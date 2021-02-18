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Tootmine lõpetatud
2,2 l, NanoClean
Super turbohari
PowerCyclone 7 aerodünaamiline disain minimeerib õhutakistust ja annab parimad puhastamistulemused kolme väga tõhusa sammu abil: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse; 3) kambri ülaosas olevad välislabad filtreerivad tõhusalt õhust tolmu.
TriActiveMaxi puhastusotsak liibub ideaalselt vastu põrandat ja toimib põranda põhjalikuks puhastamiseks kolmel viisil. 1) Spetsiaalse disainiga alusplaat tõmbab vaiba õrnalt laiali, et pääseda sügavamal pesitseva tolmuni. 2) Suure esiava võimaldab üles korjata suuremaid osakesi. 3) Külgmised harjad tagavad ideaalse puhastamise põrandaliistude äärest.
SuperTurbo hari eemaldab täiuslikult vaipadelt lemmikloomade karvad.
Auhinnad
4.6
5-st
11
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
Митко_Сф
18/02/2021
България
Kinnitatud ostja
Единствената прахосмукачка, от която имате нужда
Просто ме кара да харесвам чистенето! Толкова е добра, че чистя за 1/3-та от стандартното време за почистване. Минаваш веднъж и готово! Наистина е страхотна!
Positiivsed omadused
мощна и лесна за подръжка
Negatiivsed omadused
не е толкова портативна колкото по-малките модели
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9922/09 Прахосмукачка без торба
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9922/09 Прахосмукачка без торба
Oliata
22/01/2020
България
Kinnitatud ostja
Прахосмукачката в перфектна
Прахосмукачката е чудесна!Лесна е за работа,лесна за обслужване и най-важното чисти страхотно.Тиха е и дистанционното на дръжката е голямо удобство.Накрайниците също влязоха мудесно в употреба и с тях мудесно се обира праха от всички мебели.
Positiivsed omadused
Тиха е,мощна,достанционното е много удобно
Negatiivsed omadused
няма
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9922/09 Прахосмукачка без торба
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9922/09 Прахосмукачка без торба
skupy
08/12/2019
Česká republika
Kinnitatud ostja
Skvělý výkon v ultra designu
Tento vysavač máme cca dva týdny a splňuje naše očekávání. Má výborný výkon a ultra super design. Oceňujeme hodně příslušenství, zejména super turbo kartáč na zvířecí chlupy. Je zde hlavně vidět rozdíl mezi levným vysavačem a pořádným vysavačem se kterým opravdu uklidíte hravě. Skvělý je také větší objem nádoby, která vystačí na celý úklid i většího bytu. Možnost výborně vysát jak tvrdé podlahy tak i koberce.Takže prozatím jsme spokojení a nadšení.
Positiivsed omadused
vysoký výkon, ultra design, užitečné příslušenství, velká nádoba, kvalitní zpracování, pohodlný úklid tvrdých podlahách i koberců, možnost ovládání přímo z rukojeti
Negatiivsed omadused
vyšší cena
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9922/09 Bezsáčkový vysavač
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9922/09 Bezsáčkový vysavač