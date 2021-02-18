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  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
  • PowerCyclone'i täiuslik tõhusus

Tootmine lõpetatud

PowerPro UltimateTolmukotita tolmuimeja

FC9922/09

4.6
| (11) Auhinnad | 91% soovitab seda toodet

1 auhind

PowerCyclone'i täiuslik tõhusus
Uus Philips PowerPro Ultimate tolmukotita tolmuimeja tagab tipptasemel puhtuse. PowerCyclone 7 eraldab erakordselt hästi tolmu ja õhu. TriActiveMaxi otsak tagab suurepärase jõudluse kõigil põrandatel.
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Tolmu äraviskamine segadust tekitamata

PowerCyclone'i täiuslik tõhusus

  • 2,2 l, NanoClean

  • Super turbohari

PowerCyclone 7 hoiab tugevat imemisvõimsust kauem

PowerCyclone 7 hoiab tugevat imemisvõimsust kauem

PowerCyclone 7 aerodünaamiline disain minimeerib õhutakistust ja annab parimad puhastamistulemused kolme väga tõhusa sammu abil: 1) õhk siseneb PowerCyclone'i süsteemi kiiresti tänu sirgele ja sujuvale õhu sissevooluavale; 2) kaardus õhukanal kiirendab õhu liikumist üles tsüklonaalsesse kambrisse; 3) kambri ülaosas olevad välislabad filtreerivad tõhusalt õhust tolmu.

Mitmeotstarbeline otsak

Mitmeotstarbeline otsak

TriActiveMaxi puhastusotsak liibub ideaalselt vastu põrandat ja toimib põranda põhjalikuks puhastamiseks kolmel viisil. 1) Spetsiaalse disainiga alusplaat tõmbab vaiba õrnalt laiali, et pääseda sügavamal pesitseva tolmuni. 2) Suure esiava võimaldab üles korjata suuremaid osakesi. 3) Külgmised harjad tagavad ideaalse puhastamise põrandaliistude äärest.

SuperTurbo hari, et vaibad oleksid lemmikloomade karvadest puhtad

SuperTurbo hari, et vaibad oleksid lemmikloomade karvadest puhtad

SuperTurbo hari eemaldab täiuslikult vaipadelt lemmikloomade karvad.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Arvustused

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4.6

5-st

11

Auhinnad

91%

soovitab seda toodet

4
3
2

18/02/2021

България

България

Kinnitatud ostja

Единствената прахосмукачка, от която имате нужда

Просто ме кара да харесвам чистенето! Толкова е добра, че чистя за 1/3-та от стандартното време за почистване. Минаваш веднъж и готово! Наистина е страхотна!

Positiivsed omadused

мощна и лесна за подръжка

Negatiivsed omadused

не е толкова портативна колкото по-малките модели

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9922/09 Прахосмукачка без торба

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9922/09 Прахосмукачка без торба

22/01/2020

България

България

Kinnitatud ostja

Прахосмукачката в перфектна

Прахосмукачката е чудесна!Лесна е за работа,лесна за обслужване и най-важното чисти страхотно.Тиха е и дистанционното на дръжката е голямо удобство.Накрайниците също влязоха мудесно в употреба и с тях мудесно се обира праха от всички мебели.

Positiivsed omadused

Тиха е,мощна,достанционното е много удобно

Negatiivsed omadused

няма

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9922/09 Прахосмукачка без торба

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9922/09 Прахосмукачка без торба

08/12/2019

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Skvělý výkon v ultra designu

Tento vysavač máme cca dva týdny a splňuje naše očekávání. Má výborný výkon a ultra super design. Oceňujeme hodně příslušenství, zejména super turbo kartáč na zvířecí chlupy. Je zde hlavně vidět rozdíl mezi levným vysavačem a pořádným vysavačem se kterým opravdu uklidíte hravě. Skvělý je také větší objem nádoby, která vystačí na celý úklid i většího bytu. Možnost výborně vysát jak tvrdé podlahy tak i koberce.Takže prozatím jsme spokojení a nadšení.

Positiivsed omadused

vysoký výkon, ultra design, užitečné příslušenství, velká nádoba, kvalitní zpracování, pohodlný úklid tvrdých podlahách i koberců, možnost ovládání přímo z rukojeti

Negatiivsed omadused

vyšší cena

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9922/09 Bezsáčkový vysavač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerPro Ultimate FC9922/09 Bezsáčkový vysavač

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.