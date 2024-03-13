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6400 series Suruauruga aurugeneraator

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6400 seriesSuruauruga aurugeneraator

GC6430

6400 series Suruauruga aurugeneraator

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system

  • PDF fail, 1.2 MB
  • 13 March 2024

Sel on kõik kaasaskantava suurusega triikimissüsteemi mugavused ja lisaks suruauru tõttu kahekordne triikimise kiirus.

  • PDF fail
  • 31 March 2024

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