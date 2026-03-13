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6400 series Suruauruga triikimise süsteem

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6400 seriesSuruauruga triikimise süsteem

GC6450

6400 series Suruauruga triikimise süsteem

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system

  • PDF fail, 1.2 MB
  • 13 March 2026

Sel on kõik kaasaskantava suurusega triikimissüsteemi mugavused ja lisaks suruauru tõttu kahekordne triikimise kiirus.

  • PDF fail
  • 5 July 2026

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