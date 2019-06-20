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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Pumba rõhk kuni 6 baari
Kuni 340 g võimas auruvoog
2 l veepaak
Kompaktne disain
Revolutsiooniline tehnoloogia pakub teile võimalust saada osa ülikiirest triikimiskogemusest. Võimas ja katkematu auruvoog silub välja ka kõige kangekaelsemad kortsud isegi paksud materjalid silutakse lihtsalt ja kiirelt. Lisaks saab vajaduse korral kasutada võimast auruvoogu, mis sobib suurepäraselt vertikaalseks aurutamiseks või tugevamate kortsude silumiseks.
Tehnoloogia OptimalTEMP abil ei pea te temperatuurisätete muutmisele, temperatuuri muutmise ootamisele ega riiete eelsorteerimisele aega raiskama. Tänu temperatuuri ja pideva võimsa auruvoo kombinatsioonile võite garanteeritult ilma põletusteta triikida kõiki kangaid alates teksastest kuni siidini.
Innovatiivne OptimalTEMP tehnoloogia garanteerib, et ühelegi triigitavale kangale ei teki põletusjälgi. Lisaks kindlustundele triikimise ajal, mida see pakub, tähendab see, et saate jätta kuuma triikimisrauatalla vahetult puuvillast triikimislaua peale seda kahjustamata. See aitab vähendada ebamugavustunnet randmetes, kuna te ei pea triikrauda nii tihti alusele ja sellelt ära tõstma.
Auhinnad
5.0
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4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Oksana85
20/06/2019
Україна
супер крутий парогенератор
Придбала парогенератор близько 3 міс назад. Сказати, що покупкою задоволена - нічого не сказати! Довго обирала і нарешті визначилася. Коли кур"єр доставив додому перше здивував розмір - хоч резервуар для води на 2 л, а виглядає досить компакто і багато місця не займає. У використанні досить простий, ефективно відпарює від тонких до товстих тканин. Використовую для прасування домашніх речей, а також і для відпарювання швів (багато шию і є над чим постояти). Цей парогенератор економить і час, адже пропарює з двох сторін одночасно (особливо якщо річ з тонкої тканини), і сили (мінімус зусиль і гора речей перепрасована). Уже порекомендувала двом подругам ;-)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Viva GC7057/20 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Viva GC7057/20 Парогенератор
radi77
26/08/2019
България
Прекрасен уред
Направи гладенето приятно и лесно. Уреда е много лек.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор
Donika82
05/06/2019
България
Супер е!
Много съм доволна! Голям резервоар,лесна употреба и изключителни резултати в гладенето. Препоръчвам горещо
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор
Võrreldes Philipsi EasySpeed aurutriikrauaga