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  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele *
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele *
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele *
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele *
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele *
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele *
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele *
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele *
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele *
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele *
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele *
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele *
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele *
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele *
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele *
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele *
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele *
  • Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele *

Tootmine lõpetatud

PerfectCare VivaTriikimissüsteem

GC7057/20

5
| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele *
Philipsi triikimissüsteem muudab triikimise kiiremaks ja lihtsamaks. Tänu uudsele tehnoloogiale OptimalTEMP saate oma rõivaid triikida ilma temperatuuri reguleerimata.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

ilma, et peaksite temperatuuri reguleerima

Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele *

  • Pumba rõhk kuni 6 baari

  • Kuni 340 g võimas auruvoog

  • 2 l veepaak

  • Kompaktne disain

Võimas aur kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Võimas aur kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Revolutsiooniline tehnoloogia pakub teile võimalust saada osa ülikiirest triikimiskogemusest. Võimas ja katkematu auruvoog silub välja ka kõige kangekaelsemad kortsud isegi paksud materjalid silutakse lihtsalt ja kiirelt. Lisaks saab vajaduse korral kasutada võimast auruvoogu, mis sobib suurepäraselt vertikaalseks aurutamiseks või tugevamate kortsude silumiseks.

Sõltumata sellest, kas triigite teksapükse või siidi, temperatuurisätteid ei ole vaja muuta

Sõltumata sellest, kas triigite teksapükse või siidi, temperatuurisätteid ei ole vaja muuta

Tehnoloogia OptimalTEMP abil ei pea te temperatuurisätete muutmisele, temperatuuri muutmise ootamisele ega riiete eelsorteerimisele aega raiskama. Tänu temperatuuri ja pideva võimsa auruvoo kombinatsioonile võite garanteeritult ilma põletusteta triikida kõiki kangaid alates teksastest kuni siidini.

Triikraua kuuma talla võib ohutult triikimislauale asetada

Triikraua kuuma talla võib ohutult triikimislauale asetada

Innovatiivne OptimalTEMP tehnoloogia garanteerib, et ühelegi triigitavale kangale ei teki põletusjälgi. Lisaks kindlustundele triikimise ajal, mida see pakub, tähendab see, et saate jätta kuuma triikimisrauatalla vahetult puuvillast triikimislaua peale seda kahjustamata. See aitab vähendada ebamugavustunnet randmetes, kuna te ei pea triikrauda nii tihti alusele ja sellelt ära tõstma.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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5.0

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

20/06/2019

Україна

Україна

супер крутий парогенератор

Придбала парогенератор близько 3 міс назад. Сказати, що покупкою задоволена - нічого не сказати! Довго обирала і нарешті визначилася. Коли кур"єр доставив додому перше здивував розмір - хоч резервуар для води на 2 л, а виглядає досить компакто і багато місця не займає. У використанні досить простий, ефективно відпарює від тонких до товстих тканин. Використовую для прасування домашніх речей, а також і для відпарювання швів (багато шию і є над чим постояти). Цей парогенератор економить і час, адже пропарює з двох сторін одночасно (особливо якщо річ з тонкої тканини), і сили (мінімус зусиль і гора речей перепрасована). Уже порекомендувала двом подругам ;-)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Viva GC7057/20 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Viva GC7057/20 Парогенератор

26/08/2019

България

България

Прекрасен уред

Направи гладенето приятно и лесно. Уреда е много лек.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор

05/06/2019

България

България

Супер е!

Много съм доволна! Голям резервоар,лесна употреба и изключителни резултати в гладенето. Препоръчвам горещо

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор

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