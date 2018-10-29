30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
GC7220/02
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Selle triikraua ainulaadne auruotsak ühendab parima triikimistulemuse saamiseks ettepoole suunatud talla selle otsas asuva pikliku auruavaga ligipääsuks kõige väiksematesse ja raskematesse kohtadesse.
Kahekordista oma triikimiskiirust rõhu all oleva auruga. Rõhu all olev aur tungib sügavale kangastesse, muutes triikimise kiireks ja lihtsaks isegi keeruliste kangaste puhul.
Sisselülitamisel on triikimissüsteem aurutriikimiseks valmis vaid 2 minutiga.
Auhinnad
Arvustused