Kiirem triikimine – algusest lõpuni

Loodud kiirendama triikimist algusest lõpuni, GC7220 on kasutusvalmis 2 minutiga. Rõhu all olev aurutugevus kiirendab triikimist, tungides sügavamale kangasse, ning eriti suur vee lisamise lehter võimaldab kiiret ja lihtsat täitmist igal ajal.