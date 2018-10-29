Kiirem triikimine – algusest lõpuni

Loodud kiirendama triikimist algusest lõpuni, GC7230 on kasutusvalmis 2 minutiga. Rõhu all olev aurutugevus kiirendab triikimist, tungides sügavamale kangasse, ja eriti suur vee lisamise lehter võimaldab kiiret ja lihtsat täitmist igal ajal.