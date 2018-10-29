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Tootmine lõpetatud
GC7230/02
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Reguleeritavad auruseaded võimaldavad Sul valida iga kanga jaoks täpselt õige aurukoguse, et saavutada professionaalne triikimistulemus.
Selle triikraua ainulaadne auruotsak ühendab parima triikimistulemuse saamiseks ettepoole suunatud talla selle otsas asuva pikliku auruavaga ligipääsuks kõige väiksematesse ja raskematesse kohtadesse.
Kahekordista oma triikimiskiirust survestatud auruga. Survestatud aur tungib sügavale kangastesse, muutes Sinu triikimise kiireks ja lihtsaks isegi keeruliste kangaste puhul.
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