30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Triikraud kaalub ainult 1,2 kg, muutes triikimise kergeks ja pingutust mittenõudvaks.
SteamGlide'i tald on parim Philipsi tald teie aurutriikraua jaoks. See on väga kriimustuskindel, libiseb suurepäraselt ning seda on lihtne puhastada.
See triikimissüsteem on kasutusvalmis vähem kui 2 minutiga.
Auhinnad
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
AdamL1
07/02/2016
Polska
Polecam
Łatwość obsługi dla każdego.Praktycznie samo prasuje.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7300 series GC7320 Generator pary pod ciśnieniem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7300 series GC7320 Generator pary pod ciśnieniem