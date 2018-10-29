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Tootmine lõpetatud
GC7330/02
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Muudetav auruseade
Kahekordista oma triikimiskiirust survestatud auruga. Survestatud aur tungib sügavale kangastesse, muutes Sinu triikimise kiireks ja lihtsaks isegi keeruliste kangaste puhul.
Triikraud kaalub ainult 1,2 kg, muutes triikimise kergeks ja pingutust mittenõudvaks.
SteamGlide'i tald on parim Philipsi tald teie aurutriikraua jaoks. See on väga kriimustuskindel, libiseb suurepäraselt ning seda on lihtne puhastada.
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