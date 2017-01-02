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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
4,5-baarine
ECO
150 g võimas auruvoog
Kahekordista oma triikimiskiirust rõhu all oleva auruga. Rõhu all olev aur tungib sügavale kangakiududesse, muutes triikimise kiireks ja lihtsaks isegi keeruliste kangaste puhul.
Triikraua 150 g võimas auruvoog võimaldab hõlpsasti eemaldada ka kõige kangekaelsemad kortsud.
Mida rohkem auru, seda kiirem on triikimine. Philipsi aurugeneraatoriga triikraua ainulaadne tehnoloogia tagab võimsa auru, muutes triikimise seeläbi lihtsamaks, tõhusamaks ja kiiremaks.
Auhinnad
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Viktor
02/01/2017
Slovenija
Odličen!
Postaja je odlična brez pripomb! Odličen je tudi starejši model serija 7400.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7400 series GC7430/02 Sistemski likalnik pod pritiskom
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7400 series GC7430/02 Sistemski likalnik pod pritiskom