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  • Kiire ja tõhus triikimine
  • Kiire ja tõhus triikimine
  • Kiire ja tõhus triikimine
  • Kiire ja tõhus triikimine
  • Kiire ja tõhus triikimine
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  • Kiire ja tõhus triikimine
  • Kiire ja tõhus triikimine
  • Kiire ja tõhus triikimine
  • Kiire ja tõhus triikimine

Tootmine lõpetatud

7400 seriesSuruauruga aurugeneraator

GC7430/02

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiire ja tõhus triikimine
2 minutiga kasutusvalmis 7400-seeria triikrauad on loodud algusest kuni lõpuni triikimise kiirendamiseks. Suruauru vooga triikraud GC7430/02 kiirendab triikimist, tungides sügavamale riidesse ja eriti suur veetäiteava lubab igal ajal kiiresti ja mugavalt triikrauda veega täita.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

2-minutise kiire alustamisega, igal ajal täidetav triikraud

Kiire ja tõhus triikimine

  • 4,5-baarine

  • ECO

  • 150 g võimas auruvoog

Kuni 4,5-baarise aururõhuga kiire triikimine

Kuni 4,5-baarise aururõhuga kiire triikimine

Kahekordista oma triikimiskiirust rõhu all oleva auruga. Rõhu all olev aur tungib sügavale kangakiududesse, muutes triikimise kiireks ja lihtsaks isegi keeruliste kangaste puhul.

150 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud

150 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud

Triikraua 150 g võimas auruvoog võimaldab hõlpsasti eemaldada ka kõige kangekaelsemad kortsud.

Pidev kuni 120 g/min auruvoog

Pidev kuni 120 g/min auruvoog

Mida rohkem auru, seda kiirem on triikimine. Philipsi aurugeneraatoriga triikraua ainulaadne tehnoloogia tagab võimsa auru, muutes triikimise seeläbi lihtsamaks, tõhusamaks ja kiiremaks.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

02/01/2017

Slovenija

Slovenija

Odličen!

Postaja je odlična brez pripomb! Odličen je tudi starejši model serija 7400.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7400 series GC7430/02 Sistemski likalnik pod pritiskom

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7400 series GC7430/02 Sistemski likalnik pod pritiskom

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.