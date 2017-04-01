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Tootmine lõpetatud

PerfectCare PureTriikimissüsteem

GC7640/80

3.8
| (6) Auhinnad

1 auhind

Kiirem ja lihtsam triikimine
Tänu uudsele tehnoloogiale OptimalTEMP triikige oma rõivaid ilma temperatuuri reguleerimata. Palju kompaktsem ja kergem disain lihtsaks hoiustamiseks ja kaasaskandmiseks. 99% katlakivivabad Pure Steami katlakivivastased kassetid pikendavad kasutusiga 5 korda.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

ilma, et peaksite temperatuuri reguleerima

Kiirem ja lihtsam triikimine

  • Pumba rõhk kuni 5,2 baari

  • 250 g auruvoog

  • Kandmislukustus

  • Kohakindel 1,5 l veepaak

Triikige kangaid teksast siidini, temperatuuri reguleerimata

Triikige kangaid teksast siidini, temperatuuri reguleerimata

"Nüüd saate temperatuuri reguleerimata triikida kangaid teksast siidini. Garanteeritud kõrvetamisvastane toime kõigil triigitavatel kangastel. Revolutsiooniline tehnoloogia sisaldab järgmist: 1) täiustatud nutikas juhtprotsessor, mis juhib täpselt talla temperatuuri, et te ei peaks ise temperatuuri reguleerima 2) kompaktne ProVelocity aurugeneraator, mis tekitab rohkem auru ja võimaldab kiiremini triikida, olles samas kompaktne ja kergesti hoiustatav."

Võimas auruvoog kuni 250 g

Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Energiasääst ECO-režiimiga

Energiasääst ECO-režiimiga

Kui kasutate ECO-režiimi vähendatud aurukogusega, saate säästa energiat, tegemata järeleandmisi triikimise kvaliteedis. Kiiremaks triikimiseks lülitage sisse turboseadistus, mis annab rohkem auru.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.8

5-st

6

Auhinnad

4
3

01/04/2017

България

България

Kinnitatud ostja

Този продукт е уникален!!!

Вече гладя с удоволствие! Напълно покри очакванията ми!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

17/02/2017

България

България

Изключително полезен уред!

С покупката на този уред, колкото и да мразиш гладенето веднага ще си промениш мнението. Изключително съм доволна и препоръчвам покупката му.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

28/01/2017

България

България

Kinnitatud ostja

Отличен продукт

Много добър продукт, лесен за употреба, отличен резлтат от гладенето

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.