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Tootmine lõpetatud
GC7640/80
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Pumba rõhk kuni 5,2 baari
250 g auruvoog
Kandmislukustus
Kohakindel 1,5 l veepaak
"Nüüd saate temperatuuri reguleerimata triikida kangaid teksast siidini. Garanteeritud kõrvetamisvastane toime kõigil triigitavatel kangastel. Revolutsiooniline tehnoloogia sisaldab järgmist: 1) täiustatud nutikas juhtprotsessor, mis juhib täpselt talla temperatuuri, et te ei peaks ise temperatuuri reguleerima 2) kompaktne ProVelocity aurugeneraator, mis tekitab rohkem auru ja võimaldab kiiremini triikida, olles samas kompaktne ja kergesti hoiustatav."
Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.
Kui kasutate ECO-režiimi vähendatud aurukogusega, saate säästa energiat, tegemata järeleandmisi triikimise kvaliteedis. Kiiremaks triikimiseks lülitage sisse turboseadistus, mis annab rohkem auru.
Auhinnad
3.8
5-st
6
Auhinnad
Dideto78
01/04/2017
България
Kinnitatud ostja
Този продукт е уникален!!!
Вече гладя с удоволствие! Напълно покри очакванията ми!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор
Галина
17/02/2017
България
Изключително полезен уред!
С покупката на този уред, колкото и да мразиш гладенето веднага ще си промениш мнението. Изключително съм доволна и препоръчвам покупката му.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор
GaliaGD
28/01/2017
България
Kinnitatud ostja
Отличен продукт
Много добър продукт, лесен за употреба, отличен резлтат от гладенето
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор