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  • Kiire ja mugav triikimine
  • Kiire ja mugav triikimine
  • Kiire ja mugav triikimine
  • Kiire ja mugav triikimine
  • Kiire ja mugav triikimine
  • Kiire ja mugav triikimine

Tootmine lõpetatud

FastCareTriikimissüsteem

GC7710/20

4
| (7) Auhinnad

1 auhind

Kiire ja mugav triikimine
Lihtsasti täidetav suur eemaldatav veepaak, tugev auruvoog ja SteamGlide Ceramic tald muudavad triikimise oluliselt kiiremaks, samas kui kandelukk ja Smart CalcClean teevad triikimise mugavamaks.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Eemaldatava veepaagiga

Kiire ja mugav triikimine

  • Pumba rõhk kuni 5,5 baari

  • 250 g auruvoog

  • Kandmislukustus

  • Eemaldatav 2,2 l veepaak

2,2 l XL eemaldatav veepaak sobib ideaalselt peredele

2,2 l XL eemaldatav veepaak sobib ideaalselt peredele

Lihtsasti täidetav suur eemaldatav veepaak, tugev auruvoog ja SteamGlide Ceramic tald muudavad triikimise oluliselt kiiremaks, samas kui kandelukk ja Smart CalcClean teevad triikimise mugavamaks.

Kandmislukustus lihtsaks ja ohutuks transportimiseks

Kandmislukustus lihtsaks ja ohutuks transportimiseks

Teie triikimissüsteemil on ohutu kandmislukustus. Saate triikraua kindlalt alusele lukustada, vältides seeläbi ohtu, et inimesed kuuma talda puutuksid. Samuti saate selle abil hõlpsasti aurugeneraatorit kanda.

Taastäitke kraaniveega ükskõik millal

Taastäitke kraaniveega ükskõik millal

Teie triikimissüsteem kasutab kraanivett. Kui veepaak saab triikimise ajal tühjaks, on selle täitmine lihtne ja saate seda teha ilma ootamata või seadet välja lülitamata.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

7

Auhinnad

2

08/12/2021

Srbija

Srbija

Odličan proizvod.

Toplo preporucujem peglu. Izvanredna prilikom rada. Lako i funkcionalno peglanje, bez napora.

Positiivsed omadused

Za svaku preporuku.

Negatiivsed omadused

/

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom

12/02/2020

България

България

Kinnitatud ostja

Philips FastCare

Изключително съм доволна от парогенератора Philips FastCare. Не съм и предполагала,че гладенето може да се превърне в удоволствие!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FastCare GC7715/80 Ютия с парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FastCare GC7715/80 Ютия с парогенератор

07/11/2017

Česká republika

Česká republika

Žehlení je o dost lehčí než s napařovací žehličkou.

Žehlí se mi s ní moc dobře. I při delším žehlení nebolí ruka díky váze.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FastCare GC7715/80 Parní generátor

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele FastCare GC7715/80 Parní generátor

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.