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Tootmine lõpetatud
GC7710/20
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Pumba rõhk kuni 5,5 baari
250 g auruvoog
Kandmislukustus
Eemaldatav 2,2 l veepaak
Lihtsasti täidetav suur eemaldatav veepaak, tugev auruvoog ja SteamGlide Ceramic tald muudavad triikimise oluliselt kiiremaks, samas kui kandelukk ja Smart CalcClean teevad triikimise mugavamaks.
Teie triikimissüsteemil on ohutu kandmislukustus. Saate triikraua kindlalt alusele lukustada, vältides seeläbi ohtu, et inimesed kuuma talda puutuksid. Samuti saate selle abil hõlpsasti aurugeneraatorit kanda.
Teie triikimissüsteem kasutab kraanivett. Kui veepaak saab triikimise ajal tühjaks, on selle täitmine lihtne ja saate seda teha ilma ootamata või seadet välja lülitamata.
Auhinnad
4.0
5-st
7
Auhinnad
Istok
08/12/2021
Srbija
Odličan proizvod.
Toplo preporucujem peglu. Izvanredna prilikom rada. Lako i funkcionalno peglanje, bez napora.
Positiivsed omadused
Za svaku preporuku.
Negatiivsed omadused
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Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom
Vicky1234
12/02/2020
България
Kinnitatud ostja
Philips FastCare
Изключително съм доволна от парогенератора Philips FastCare. Не съм и предполагала,че гладенето може да се превърне в удоволствие!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FastCare GC7715/80 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FastCare GC7715/80 Ютия с парогенератор
Vlasta1
07/11/2017
Česká republika
Žehlení je o dost lehčí než s napařovací žehličkou.
Žehlí se mi s ní moc dobře. I při delším žehlení nebolí ruka díky váze.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FastCare GC7715/80 Parní generátor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele FastCare GC7715/80 Parní generátor