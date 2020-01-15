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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Et teha triikimine lihtsaks, vajate palju auru. Püsiv auru väljastamine tähendab palju veepaagi täitmisi. Eriti suur 1,4 l veepaak vähendab vajadust pidevalt veepaaki täita.
Mida rohkem auru, seda kiirem on triikimine. Tekib püsivalt võimas auruvoog, mis tungib sügavale rõivastesse ja muudab triikimise kiiremaks ja tõhusamaks. Auru võimsust on vastavalt vajadusele võimalik reguleerida.
Selle triikraua ainulaadne auruotsak ühendab parima triikimistulemuse saamiseks ettepoole suunatud talla selle otsas asuva pikliku auruavaga ligipääsuks kõige väiksematesse ja raskematesse kohtadesse.
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Arvustus
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soovitab seda toodet
Методи
15/01/2020
България
Kinnitatud ostja
Продуктът има чудесни характеристики
Уникална ютия. С най-голямо удоволствие гладим вкъщи с нея
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC8260/02 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GC8260/02 Ютия с парогенератор