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8400 seeria Suruauruga aurugeneraator

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8400 seeriaSuruauruga aurugeneraator

GC8460/02

8400 seeria Suruauruga aurugeneraator

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips 8400 series Pressurised steam generator

  • PDF fail, 21.5 MB
  • 13 March 2026

Võimas, kuid üllatavalt mugav triikimissüsteem toodab pidevalt kõrge survega auru. Suurt eemaldatavat veepaaki saad täita igal ajal ja kõikjal, muutes triikimise kiireks ja lihtsaks.

  • PDF fail
  • 27 September 2026

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