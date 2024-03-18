TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

PerfectCare Aqua Silence Triikimissüsteem

Tootmine lõpetatud

Tugi

PerfectCare Aqua SilenceTriikimissüsteem

GC8650/80

PerfectCare Aqua Silence Triikimissüsteem

Tootmine lõpetatud

Mine e-poodi

Registreerige oma toode

Saa pikendatud garantii

Registreeri toode 90 päeva jooksul pärast ostu tegemist ja saa pikendatud garantii (võivad rakenduda tingimused).

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Aqua Silence Steam generator iron GC8650/80 - English (US)

  • PDF fail, 955.7 kB
  • 18 March 2024

User Manual Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron

  • PDF fail, 1.4 MB
  • 13 March 2024

Osad ja tarvikud

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata