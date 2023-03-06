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Tootmine lõpetatud

PerfectCare PerformerAurugeneraatoriga triikraud

GC8750/60

4.8
| (49) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet

1 auhind

Ülikiire triikimine
Philipsi triikimissüsteemiga PerfectCare Performer saavutate tõeliselt lihtsa, võimsa ja põletusjälgedeta triikimiselamuse. Võimas pidev auruvoog tungib katkematult sügavale kiududesse ja eemaldab kortsud hõlpsasti.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

võimsa pideva auruvooga

Ülikiire triikimine

  • Pumba rõhk kuni 6,5 baari

  • Kuni 420 g võimas auruvoog

  • Veepaagi maht 1,8 l

  • Ohutu kandmislukk

Järelevalveta jäänud triikraua automaatne väljalülitamine

Järelevalveta jäänud triikraua automaatne väljalülitamine

Automaatse väljalülituse funktsioon lülitab triikimissüsteemi automaatselt välja, kui seda ei ole paar minutit kasutatud. See säästab energiat ja nii ei pea te ohutuse pärast muretsema.

Calc Cleani mahuti kuulub komplekti – ei kassettidele ja lisakuludele

Calc Cleani mahuti kuulub komplekti – ei kassettidele ja lisakuludele

Meie sisseehitatud katlakivi eemaldussüsteem Smart Calc Clean tuletab teile katlakivi eemaldamise vajadust meelde. Süsteemi kuulub mahuti, mis lihtsustab katlakivi eemaldamist. Seega ei ole vaja kasutada kassette ega maksta lisakulusid.

Suur äravõetav 1,8-liitrine veepaak hõlpsaks veega täitmiseks

Suur äravõetav 1,8-liitrine veepaak hõlpsaks veega täitmiseks

1,8-liitrine läbipaistev paak võimaldab triikrauda kaks tundi järjest kasutada. Märgutuli teavitab teid tühjast veepaagist ja tänu suurele täiteavale on paaki kraaniveega lihtne täita.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.8

5-st

49

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

2

06/03/2023

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Extra rychlé žehlení

Žehlička je velmi lehká, pořizovala jsem s příchodem miminka a jsem velmi spokojená! Žehlení je efektivní, i zmuchlané prádlo je rovné na 3 tahy. Dostatečně velká nádoba na vodu - vyzehlim 3-5 košů bez doplnění (záleží na prádle). Skvělá investice.

Positiivsed omadused

Žehlička je velmi lehká, nádoba dostatečně velká

Negatiivsed omadused

Vcelku krátký přívodní kabel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor

07/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Страхотен продукт!

Отлична ютия с парогенератор, много лесен и удобен за ползване. Функцията за гладене на различни видове повърхности, без настройки или друго, е уникална. Силата на парата е много добра. Благодарна съм на Philips, че са създали такъв иновативен и практичен уред.

Positiivsed omadused

Функцията за гладене на различни видове повърхности, без настройки.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор

01/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Много добро решение за перфектно гладене!!!

Един уникален продукт, лесен за ползване, страхотно качество.

Positiivsed omadused

Може да глади всякакви повърхности без настройка, което го прави уникален продукт.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор

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Lahtiütlused

  1. kuni 40% energiasääst standardi IEC 603311 kohaselt, ökorežiim võrreldes turborežiimiga