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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Pumba rõhk kuni 6,5 baari
Kuni 420 g võimas auruvoog
Veepaagi maht 1,8 l
Ohutu kandmislukk
Automaatse väljalülituse funktsioon lülitab triikimissüsteemi automaatselt välja, kui seda ei ole paar minutit kasutatud. See säästab energiat ja nii ei pea te ohutuse pärast muretsema.
Meie sisseehitatud katlakivi eemaldussüsteem Smart Calc Clean tuletab teile katlakivi eemaldamise vajadust meelde. Süsteemi kuulub mahuti, mis lihtsustab katlakivi eemaldamist. Seega ei ole vaja kasutada kassette ega maksta lisakulusid.
1,8-liitrine läbipaistev paak võimaldab triikrauda kaks tundi järjest kasutada. Märgutuli teavitab teid tühjast veepaagist ja tänu suurele täiteavale on paaki kraaniveega lihtne täita.
Auhinnad
4.8
5-st
49
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Fiškus
06/03/2023
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Extra rychlé žehlení
Žehlička je velmi lehká, pořizovala jsem s příchodem miminka a jsem velmi spokojená! Žehlení je efektivní, i zmuchlané prádlo je rovné na 3 tahy. Dostatečně velká nádoba na vodu - vyzehlim 3-5 košů bez doplnění (záleží na prádle). Skvělá investice.
Positiivsed omadused
Žehlička je velmi lehká, nádoba dostatečně velká
Negatiivsed omadused
Vcelku krátký přívodní kabel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor
Desyv
07/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Страхотен продукт!
Отлична ютия с парогенератор, много лесен и удобен за ползване. Функцията за гладене на различни видове повърхности, без настройки или друго, е уникална. Силата на парата е много добра. Благодарна съм на Philips, че са създали такъв иновативен и практичен уред.
Positiivsed omadused
Функцията за гладене на различни видове повърхности, без настройки.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор
Desi V
01/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Много добро решение за перфектно гладене!!!
Един уникален продукт, лесен за ползване, страхотно качество.
Positiivsed omadused
Може да глади всякакви повърхности без настройка, което го прави уникален продукт.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор
kuni 40% energiasääst standardi IEC 603311 kohaselt, ökorežiim võrreldes turborežiimiga