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  • Äärmiselt kerge ja võimas
  • Äärmiselt kerge ja võimas
  • Äärmiselt kerge ja võimas
  • Äärmiselt kerge ja võimas
  • Äärmiselt kerge ja võimas
  • Äärmiselt kerge ja võimas
  • Äärmiselt kerge ja võimas
  • Äärmiselt kerge ja võimas
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  • Äärmiselt kerge ja võimas
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  • Äärmiselt kerge ja võimas

Tootmine lõpetatud

PerfectCare Expert PlusTriikimissüsteem

GC8930/10

4.9
| (32) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Äärmiselt kerge ja võimas
PerfectCare Expert Plusi loomisel on lähtutud mugavusest. Ülikerge ja lihtsasti käsitsetav, kuid võimsa auruga seade võimaldab suurepärase tulemuse kiiremini saavutada. OptimalTEMP-tehnoloogia ennetab triigitaval kangal põletusjälgede teket.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

kiiresti ja mugavalt kasutamiseks

Äärmiselt kerge ja võimas

  • Max rõhk 7 bar

  • Kuni 420 g võimas auruvoog

  • Eemaldatav 1,8 l veepaak

  • Ülikerge triikraud

OptimalTEMP-tehnoloogia, temperatuuri seadistamine ei ole vajalik

OptimalTEMP-tehnoloogia, temperatuuri seadistamine ei ole vajalik

Saate nii siidi kui ka teksariiet ilma temperatuuri reguleerimata triikida. Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale ei ole valimine ega seadistamine vajalik. Seega ei ole enam vaja pesu eelnevalt sorteerida ega triikraua kuumenemist või jahtumist oodata. Olete iga kell valmis mis tahes materjalist riideeset triikima.

Mitte ühtegi põletusjälge – garanteeritud

Mitte ühtegi põletusjälge – garanteeritud

Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale lubame, et see triikraud ei jäta kunagi triigitavale materjalile põletusjälgi. Võite selle jätta isegi triikimislaual oleva riideeseme peale seisma. Mitte ühtegi põletusjälge ega läiget. Garanteeritud!

Võimas aur kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Võimas aur kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Jõuline pidev aur töötleb hõlpsasti isegi kõige paksemat kangast. Vaadake, kuidas eriti jõuline aur eemaldab kangekaelsed kortsud just siis, kui seda vajate. See lisaaur sobib ideaalselt ka vertikaalseks aurutamiseks, et rõivaesemeid ja kardinaid värskendada.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.9

5-st

32

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

04/06/2022

Україна

Україна

Рекомендую даний парогенератор

Не потрібно кожного разу виставляти температуру, праска сама все регулює. Всі види тканин прасуються легко, одним рухом. Відтепер процес прасування в задоволення.

Positiivsed omadused

За

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

20/08/2020

Україна

Україна

Задоволення на всі 100%

Супер відпарювач,усім рекомендую.краще ніж звичайна праска

Positiivsed omadused

Так

Negatiivsed omadused

Ні

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

04/04/2019

Україна

Україна

В цілому може бути!

Це не перший наш парогенератор Philips. З першим було дуже багато проблем: двічі міняли помпу, магазин Comfy відмовився приймати це за суттєвий недолік та замінити парогенератор по гарантії на новий, а у Philips вимагали висновок сертифікованого сервісного центру, який нам також не надали, тож щодо першого: маємо те, що маємо, - але "осад" залишився. Але ми - оптимісти, вирішили придбати ще один, GC8942, але на цей раз через офіційний інтернет-магазин Philips. В цілому праска виконує всі заявлені функції, працює тихо, з'ємний резервуар для води реально зручніший за вмонтований, як у попередніх моделях. Легкий, ковзає по поверхні, сила парового удару дійсно вражає. Рекомендую: прасувати одне задоволення!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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