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PerfectCare Expert Plus Triikimissüsteem

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PerfectCare Expert PlusTriikimissüsteem

GC8962/40

PerfectCare Expert Plus Triikimissüsteem

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Expert Plus Steam generator iron GC8962/40 - English (US)

  • PDF fail, 953.3 kB
  • 17 March 2024

GC8900 series_UM_EEU1_4239 001 13531_user manual

  • PDF fail, 2.7 MB
  • 12 March 2024

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