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GC9020/02
Tõhus ja probleemivaba triikimine
See võimas ja kiire triikimissüsteem eemaldab probleemid ainulaadse automaatse Calc-Clean funktsiooni tõttu. Katlakivi eemaldamine süsteemist on midagi sellist, mida te enam tegema ei pea. Annab teile probleemideta triikimise kogemuse
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Automaatne Calc-Clean funktsioon
Mida rohkem auru, seda kiirem on triikimine. Tekib püsivalt võimas auruvoog, mis tungib sügavale rõivastesse ja muudab triikimise kiiremaks ja tõhusamaks. Auru võimsust on vastavalt vajadusele võimalik reguleerida.
Mida rohkem auru, seda kiirem on triikimine. Philipsi aurugeneraatoriga triikraua ainulaadne tehnoloogia tagab võimsa auru, muutes triikimise seeläbi lihtsamaks, tõhusamaks ja kiiremaks.
Teie triikimissüsteemil on ohutu kandmislukustus. Saate triikraua kindlalt alusele lukustada ja seeläbi selle ohutumaks muuta, et ei oleks ohtu, et inimesed kuuma talda puutuksid. Samuti saate selle abil hõlpsasti aurugeneraatorit kanda.
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