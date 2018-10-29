Tõhus ja probleemivaba triikimine

See võimas ja kiire triikimissüsteem eemaldab probleemid ainulaadse automaatse Calc-Clean funktsiooni tõttu. Katlakivi eemaldamine süsteemist on midagi sellist, mida te enam tegema ei pea. Annab teile probleemideta triikimise kogemuse