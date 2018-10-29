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  • Tõhus ja probleemivaba triikimine
  • Tõhus ja probleemivaba triikimine
  • Tõhus ja probleemivaba triikimine
  • Tõhus ja probleemivaba triikimine
  • Tõhus ja probleemivaba triikimine
  • Tõhus ja probleemivaba triikimine
  • Tõhus ja probleemivaba triikimine
  • Tõhus ja probleemivaba triikimine
  • Tõhus ja probleemivaba triikimine
  • Tõhus ja probleemivaba triikimine
  • Tõhus ja probleemivaba triikimine
  • Tõhus ja probleemivaba triikimine

Tootmine lõpetatud

9000 seriesSuruauruga aurugeneraator

GC9020/02

1 auhind

Tõhus ja probleemivaba triikimine

See võimas ja kiire triikimissüsteem eemaldab probleemid ainulaadse automaatse Calc-Clean funktsiooni tõttu. Katlakivi eemaldamine süsteemist on midagi sellist, mida te enam tegema ei pea. Annab teile probleemideta triikimise kogemuse

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Ainulaadne automaatne Calc-Clean funktsioon

Tõhus ja probleemivaba triikimine

  • Automaatne Calc-Clean funktsioon

Kuni 5-baarine aurusurve

Kuni 5-baarine aurusurve

Mida rohkem auru, seda kiirem on triikimine. Tekib püsivalt võimas auruvoog, mis tungib sügavale rõivastesse ja muudab triikimise kiiremaks ja tõhusamaks. Auru võimsust on vastavalt vajadusele võimalik reguleerida.

Pidev kuni 120 g/min auruvoog

Pidev kuni 120 g/min auruvoog

Mida rohkem auru, seda kiirem on triikimine. Philipsi aurugeneraatoriga triikraua ainulaadne tehnoloogia tagab võimsa auru, muutes triikimise seeläbi lihtsamaks, tõhusamaks ja kiiremaks.

Lukustage oma triikraud kindlalt alusele

Lukustage oma triikraud kindlalt alusele

Teie triikimissüsteemil on ohutu kandmislukustus. Saate triikraua kindlalt alusele lukustada ja seeläbi selle ohutumaks muuta, et ei oleks ohtu, et inimesed kuuma talda puutuksid. Samuti saate selle abil hõlpsasti aurugeneraatorit kanda.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.